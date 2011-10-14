Нашоукраїнець каже, що Янукович завів ядерну енергетику в залежність від Росії

Українська ядерна енергетика потрапила у монопольну залежність від російських партнерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив голова виконкому партії Сергій БОНДАРЧУК, коментуючи фактичний стан справ щодо реалізації цього спільного українсько-російського проекту та ситуацію в ядерній галузі.

За його словами, умови, на яких ТВЕЛ пропонує будувати український завод з виробництва ядерного палива, є абсолютно невигідними для України.

«Запропонований ТВЕЛ кошторис будівництва заводу в 300-350 млн. дол. є в півтора рази вищим, ніж вартість аналогічних проектів, що будуються, наприклад, у Казахстані чи Японії. За оцінками експертів, «Енергоатом» не зможе профінансувати це будівництво без підвищення тарифів на електроенергію для населення», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

Він підкреслив, що російські партнери демонструють такі ж підходи, як і в ситуації з будівництвом третього та четвертого реакторів на Хмельницькій АЕС, коли за будівництво реакторів старого типу запропонували ціну в кілька разів вищу, ніж та, за яку вони будують їх для Китаю.

Окрім того, за словами політика, ТВЕЛ свідомо затягує терміни будівництва заводу, перенісши їх з 2013 на 2015 рік. Це вигідно російській кампанії, яка більше половини своїх експортних поставок здійснює саме в Україну, - на суму понад 600 млн. дол. щорічно.

«Непродумані рішення Президента ЯНУКОВИЧА привели до того, що українська ядерна енергетика потрапила у монопольну залежність від російських партнерів, які, до того ж, не поспішають виконувати свої зобов’язання», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

«Це категорично суперечить нашим національним інтересам та завданню диверсифікації постачальників в енергетичній сфері», - переконаний він.

«Україна не брала на себе зобов’язань дотувати російські державні монополії. Відтак, уряд має переглянути існуючі домовленості в ядерній галузі, які не виконуються російськими партнерами, або є невигідними для нашої країни, а також відновити взаємовигідне партнерство із західними компаніями», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

Як повідомлялося, у Кіровоградській області заплановано побудову російсько-українського заводу з виробництва ядерного палива.