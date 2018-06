Екс-прем'єри Бельгії та РФ закликають Європу натиснути на Росію

Колишні прем`єр-міністри Бельгії та Росії Гі ВЕРХОФСТАДТ і Михайло КАСЬЯНОВ закликають Європу натиснути на недемократичну Росію, правлячий режим якої «прагне залякати не лише власних громадян, але й решту світу».

The New York Times повідомляє, що Г.ВЕРХОФСТАДТ і М.КАСЬЯНОВ зі сторінок The International Herald Tribune звертаються до «дійсних друзів Росії» з відозвою: «Прийшов час відкрито й чесно визнати, що Росія є не демократією, а дедалі крихкішою державою під управлінням авторитарного режиму, який прагне залякати не лише власних громадян, але й решту світу. Час провести на Заході широку й публічну дискусію про те, як можна підтримати демократію і верховенство закону в Росії і як зовнішньому світу слід ставитися до Росії, її правителів і російського суспільства, включаючи опозицію й незалежні громадські організації».

Спираючись на Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі, прийнятий у 1975 році в Хельсінкі, автори публікації заявляють: «Ми маємо намір ініціювати новий хельсінкський процес, почавши обговорення російської демократії - знову в Хельсінкі - 9 і 10 листопада. Серед практичних кроків, які можуть стати предметом розгляду, - відмова від визнання майбутніх виборів у Росії легітимними. Крім того, до Росії не має бути шанобливого ставлення в Раді Європи і ОБСЄ, а російській парламентській делегації не має надаватися теплий прийом у Страсбурзі».

«Умовою співробітництва з російськими лідерами має стати дотримання ними міжнародних конвенцій, учасницею яких є Росія, - цитує відозву «Инопресса». - Більш того, на російських чиновників, замішаних у корупції та придушенні свобод, слід накласти реальні санкції. Як би незручно це не виявилося для традиційної «реалполітик» Євросоюзу, в нинішніх обставинах доцільно подумати про те, щоб відкласти зустріч у верхах між Росією і ЄС, яка має відбутися в грудні, після пародії на вибори до нижньої палати парламенту. Угода, що перебуває в стадії переговорів, про партнерство й співробітництво Росії з ЄС також має краще відображати ці реалії. Для дійсних друзів Росії настав час сказати своє слово», - вважають Г.ВЕРХОФСТАДТ і М.КАСЬЯНОВ.