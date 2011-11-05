Янукович не поспішатиме підписувати конфліктний закон

В Адміністрації Президента України мають намір уважно розглянути ухвалений Верховною Радою закон про зниження квоти для національного аудіовізуального продукту з 50% до 25%.

Про це газеті "Дзеркало тижня. Україна" повідомили у прес-службі Глави держави на її запит щодо можливості застосування вето до цього закону.

Як запевнили у прес-службі, Віктор ЯНУКОВИЧ уважно стежить за розвитком ситуації в цій сфері.

«Глава держави неодноразово робив наголос на необхідності зваженого і розсудливого підходу до цієї чутливої теми. Президент винесе своє рішення після того, як отримає ухвалений Верховною Радою закон. Документ буде проаналізовано фахівцями адміністрації і зовнішніми експертами», - йдеться у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо приведення у відповідність до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення. За нього проголосували 238 народних депутатів із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається зменшення частки «національного аудіовізуального продукту» у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації – не менше 25%. До ухвалення закону ця частка становила 50%. До 25% понижена і квота на присутність вітчизняного продукту у радіо- і телеефірах.

Проти ухвалення закону виступали представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками «Ганьба!».

Натомість автор законопроекту, народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО запевняє, що саме відтепер українські радіослухачі зможуть повернутися до світової музичної спадщини, оскільки квоти на національний продукт були зависокими. До того ж музикантам, які виробляють якісний український продукт, цей закон вигідний, бо ставить їх у кращі конкурентні умови серед колег. Депутат посилається на думку топ-менеджерів найпопулярніших радіостанцій: "Вони говорять, що цей закон, як ковток свіжого повітря, і він відновлює справедливість у галузі".