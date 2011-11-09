Литвин вже готується до гучних дискусій у парламенті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що під час ратифікації угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД у парламенті розгорнеться гучна дискусія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у коментарі журналістам у Санкт-Петербурзі.

В.ЛИТВИН нагадав, що передав до уряду офіційне звернення щодо надання офіційного документа з цього питання.

«Я так розумію, що у парламенті довкола нього будуть розгортатися гострі дискусії, при цьому у текст і зміст мало будуть вникати», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що, за усталеною практикою, права частина сесійної зали ВР виступає за ухвалення будь-якого документа, в якому фігурують слова «НАТО» і «Європейський Союз», а частина лівої сторони зали висловлює застереження.

«Якщо у документі є слово «СНД» або «Росія», то торжествує ліва частина зали, а з правої частини підіймається хвиля спротиву, а сама суть значення немає», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що українські політики живуть за заздалегідь сформованими для себе стереотипами.