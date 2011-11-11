Європарламент готується прийняти нову критичну резолюцію щодо України

Європейський парламент (ЄП) готується прийняти нову критичну резолюцію щодо України, в якій “може вимагати від органів влади ЄС припинити переговори щодо угоди про асоціацію до вирішення нагромаджених проблем”.

Про це пише газета “КоммерсантЪ-Украина” (№186 (№1460) від 11 листопада 2011 року).

За даними видання, «в ЄП стверджують, що вже одержали від Києва сигнали про те, що ст. 365 Кримінального кодексу не буде декриміналізована, і лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО не вийде на волю».

За інформацією газети, чергова резолюція ЄП є плановою і присвячена переговорам України та ЄС щодо угоди про асоціацію, і цей документ може мати ключове значення для подальших переговорів щодо угоди.

“КоммерсантЪ`” повідомляє, що «наступного четверга на засіданні комітету ЭП з питань зовнішньої політики буде затверджено текст резолюції, який найімовірніше залишиться незмінним до голосування на пленарному засіданні ЄП 1 грудня».

Газета повідомляє, що має у своєму розпорядженні обговорюваний Європарламентом проект резолюції з поправками до нього, і резолюція «може виявитися вельми жорсткою».

За інформацією газети, в тексті буде згадано про судове рішення у справі екс-прем`єра, хоча формулювання цього пункту поки що не узгоджене. Європейська народна партія (ЄНП; партнер "Батьківщини" в Європарламенті) пропонує констатувати «акт помсти» нинішній українській влади пані ТИМОШЕНКО», але найважливішими є поправки, що стосуються термінів парафування, підписання і набрання чинності угоди про асоціацію.

За інформацією газети, в початковій редакції резолюції, підготовленій поляком, членом групи Європейських консерваторів і реформаторів (ЄКР) Річардом ЛЕГУТКОМ, передбачається, що Європарламент рекомендуватиме Єврокомісії, зовнішньополітичній службі і раді ЄС "досягти швидкого укладення угоди про асоціацію — не пізніше кінця 2011 року".

Проте на сьогодні у ряді політичних груп не згодні з цим формулюванням. У ЄП зареєстровано кілька пропозицій: вилучити цей пункт або доповнити його жорсткими умовами. Так, депутат Елмар БРОК (група ЄНП, Німеччина) запропонував поправку, що передбачає завершення переговорів з Україною "тільки за умови, що вимоги резолюції від 27 жовтня будуть виконані". У пропозиціях ЄНП наголошується, що до обов`язкових входить вимога про перегляд вироку стосовно Ю.ТИМОШЕНКО. Такі самі умови висуваються до статей про необхідність підписання угоди в першій половині 2012 року і про її передачу на ратифікацію до кінця 2012 року.

«Ініціативу ЄНП підтримують представники інших політичних груп. Вірогідність прийняття такої поправки досить висока», — з жалем визнав співрозмовник видання в ЄП, який проти висунення додаткових умов для парафування угоди.

Разом з тим «КоммерсантЪ» стверджує, що в ЄП «немає гарантованої більшості, яка підтримує припинення переговорів з Україною. Оскільки «поляки, що входять до складу ЄНП, група ЄКР і соціал-демократи (СД), які співпрацюють з Партією регіонів, відстоюють продовження інтеграції Києва в ЄС, хоча й визнають існування проблем з демократією в Україні».

Газета повідомляє, що представник ЄП, який «безпосередньо спілкується з українським керівництвом», сказав: "Ми одержали досить чіткі сигнали про те, що стаття 365 не буде декриміналізована, в усякому разі поки що. До того ж є й інші кримінальні справи стосовно ТИМОШЕНКО».

За даними видання, МЗС України також готується діяти в умовах, за яких Ю.ТИМОШЕНКО не опиниться на волі і не зможе взяти участі у виборах.

"Перша хвиля обурення пройшла, зараз напруга спадає. Європейці повинні зрозуміти, що з Україною необхідно співпрацювати в ситуації", що склалася, - цитує «КоммерсантЪ» «поінформованого представника» МЗС.

Водночас в Брюсселі все ще сподіваються на звільнення лідера "Батьківщини" і її допущення до участі у виборчій кампанії, пояснив виданню високопоставлений співробітник зовнішньополітичної служби ЄС. Європейські дипломати в бесідах з "Коммерсантом" припускають, що рішення про це буде прийнято українською владою вже у 2012 році, ближче до старту виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, у резолюції Європарламенту, прийнятій 27 жовтня, йдеться про необхідність надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

Водночас Європарламент вважає, що збереження судового вироку екс-прем`єр-міністрові Ю.ТИМОШЕНКО в нинішньому вигляді містить ризики для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.