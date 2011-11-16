Королевська порахувала реальну інфляцію

Реальна інфляція в країні перевищує 30%, заявила на прес-конференції в Хмельницькому народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів про інфляцію, глава парламентського комітету зазначила, що не варто орієнтуватися на офіційні цифри. «Уряд декларує, що за поточний рік зростання цін не перевищить 8%. Насправді реальна інфляція перевищує 30%. Показники інфляції применшуються для того, щоб не індексувати пенсії і заробітні плати і не перераховувати людям виплати за пільгами», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, зараз головне - припинити політику, спрямовану на знищення економіки. «Своїми діями влада провокує внутрішні економічні та соціальні протести. Не хочеться навіть думати про варіанти Лівії або Єгипту. Але все залежатиме від того, чи є у влади хоча б крапля здорового глузду», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик зазначила, що уряд своїми непрофесійними діями в економіці змушує людей виходити на вулиці. «Тільки акціями масового протесту можна примусити владу виконувати свої обіцянки перед людьми», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, «у нас немає державного бюджету на 2012 рік. Документ, спрямований до парламенту – це дорожня карта до кризи. Він не вирішує економічні і соціальні проблеми країни, не відповідає на головні питання, що хвилюють людей».

Нагадаємо, 16-17 листопада Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій та Рівненській областях.

Довідка УНІАН. За даними Держстату України, у жовтні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 6,4%, проти жовтня 2010 року - 7,8%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,8%.

Наприкінці жовтня цього року НБУ прогнозував зростання ВВП України в поточному році на рівні 4,8-5%, інфляцію – 8,5%.

Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 8,9% (грудень проти грудня попереднього року).