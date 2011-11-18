Батько Ландіка: сина утримують як собаку, до нього підселили провокаторів

Народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДІК переконаний, його сином, депутатом Луганської міськради Романом ЛАНДІКОМ, у СІЗО маніпулюють провокатори.

Про це В.ЛАНДІК заявив у коментарі УНІАН з приводу вчорашньої заяви свого сина про гучні політичні вбивства.

Депутат вважає сам факт таких заяв наявністю провокаторів серед сусідів по камері і прямими погрозами на адресу Р.ЛАНДІКА.

«Якщо Роман зробив такі заяви, то для мене це, як для батька, свідчить про одне: у сина емоційний стан на критичному рівні. І цим вдало користується адміністрація СІЗО, яка, на моє тверде переконання, поселила поряд з сином провокаторів, які у свою чергу в цій ситуації відверто маніпулюють Романом і підштовхують його до таких заяв», - сказав В.ЛАНДІК.

Депутат також обурився, що його вже 5 місяців не допускають до сина. «Чому мене як батька не допускають до нього ось вже 5 місяців, чому мені не дають поговорити з ним і морально підтримати його? Чому за особистою командою начальника місцевого УВП (управління виконання покарань - УНІАН) Роману не дали можливості привітати по телефону дружину з народженням сина?», - сказав В.ЛАНДІК.

Він припускає, що син перебуває в критичному стані. «Я розумію Рому і допускаю, що в стані людини, по-перше, яку «заперли» за нібито хуліганство, але утримують як собаку, і судять як серійного вбивцю або маніяка з таким самим резонансом буквально у всіх ЗМІ, по-друге, в ситуації нацьковування і залякування з боку сусідів по камері, а також під впливом безвідповідальних висловлювань моїх колег по парламенту, в такому стані напевно у будь-кого включився б інстинкт самозахисту всупереч здоровому глузду», - переконаний В.ЛАНДІК.

Народний депутат також заявив, що звертається до Генеральної прокуратури з вимогою дозволити йому як батькові побачення з сином, встановити особливий прокурорський контроль, перевірити роботу Луганського СІЗО.

«Методи роботи нинішнього керівництва місцевого УВП були запозичені з міліції. Мені як народному депутатові ще за часів правління «помаранчевої команди» доводилося вступатися за бізнесменів, яких залякували і обкладали поборами ось ці самі міліційні, а нині УВПівські чиновнички», - заявив В.ЛАНДІК.