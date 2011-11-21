Ще два свідки стали на бік Луценка

Ще два свідки у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА заявили про відсутність порушень при нарахуванні пенсії водієві екс-міністра Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час сьогоднішнього судового засідання співробітник Департаменту кадрового забезпечення МВС України Володимир ЯЦЕНКО, який займався нарахуванням пенсії Л.ПРИСТУПЛЮКУ, заявив що не вбачає в цьому якихось порушень чинного законодавства, та не отримував від будь-кого вказівок щодо нарахування пенсії водієві екс-міністра.

У свою чергу, інший свідок – головний спеціаліст відділу контролю призначення і виплати пенсій Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших категорій громадян Пенсійного фонду України в м. Києві Олена НЕЩЕРЕТНА також зауважила суду, що не отримувала вказівок від будь-кого щодо нарахування Л.ПРИСТУПЛЮКУ пенсії.

«Це звичайний пакет документів, які надходять до нас… Згідно з законом про нарахування пенсій всі документи були в порядку», - зазначила вона.

На уточнююче запитання з боку Ю.ЛУЦЕНКА, чи вплинула відсутність довідки про зарахування стажу на призначення пенсії Л.ПРИСТУПЛЮКУ, свідок відповіла, що не вплинула, оскільки пенсія була нарахована йому згідно з поданими документами і вона вважає, що її дії відповідали чинному законодавству.

Наразі у судовому за сіданні оголошено перерву до 9 год. 10 хв. 23 листопада.

Слід зазначити, що станом на сьогоднішній день у судовому засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА допитано 41 свідка із 148.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.