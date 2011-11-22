Під Лук’янівським СІЗО - мітинг
17:46, 22 листопада 2011Політика
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Беруть участь близько 700 прихильників Тимошенко
Близько 700 прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО пікетують Лук’янівське СІЗО з нагоди 7-ї річниці Помаранчевої революції.
Як передає кореспондент УНІАН, люди розташувались вздовж всього паркану СІЗО у бік станції метро «Лук’янівська».
На акції присутні прихильники партій «Батьківщина», Народного Руху України, партії «Реформи і порядок» та інших опозиційних партій.
Перед учасниками мітингу виступають лідери партії «Батьківщина».
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