Президент ЄНП: Ніякої угоди з Україною не може бути, поки є політв’язні

Президент Європейської Народної партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС переконаний, що ніякої угоди з Україною не може бути укладено, поки в Україні є політичні в’язні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.МАРТЕНС заявив сьогодні на Конгресі ЄНП у Марселі.

“Ніяка угода не може бути підписана, ратифікована та імплементована, поки не буде чітких зобов’язань і чітких заходів, які змінять ситуацію”, - сказав В.МАРТЕНС.

“Ці зобов’язання мають привести до звільнення Юлії ТИМОШЕНКО та інших політичних в’язнів. Вони мають отримати право брати участь у виборах, як найближчих, так і подальших”, - додав Президент ЄНП.

Він звернув увагу на те, що Європейська народна партія вперше за свою історію переживає ситуацію, коли представники її родини перебувають в ув’язненні в третіх країнах. При цьому, В.МАРТЕНС підкреслив, що на сьогодні такі в’язні є лише в двох країнах Європи: Білорусі та Україні.

Президент ЄНП назвав колишнього українського прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО “жертвою нечесного та політично-вмотивованого процесу”, розпочатого з єдиною метою, – знищення демократичної опозиції в Україні.

В.МАРТЕНС підкреслив, що ЄНП завжди підтримувала європейську Україну, однак на сьогодні, за його словами, справа за Адміністрацією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Президент ЄНП звернув увагу присутніх однопартійців на стілець з фото ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО, який був у залі, де проводиться Конгрес, а також висловив слова підтримки Ю.ТИМОШЕНКО та іншим представникам української опозиції, що перебувають в ув’язненні.