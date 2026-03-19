Вчені виявили рідкісну скам'янілість із майже повним тілом і потужними щелепами

Нещодавно описаний вид скам'янілостей з Китаю пропонує рідкісну можливість зазирнути в життя відразу після найбільшого вимирання в історії Землі. Про це пише Daily Galaxy.

Збережені з надзвичайною деталізацією скам'янілості демонструють потужні щелепи у групи, яка довгий час була відома переважно за мушлями.

Вид, Yunnanocyclus fortis, був ідентифікований за трьома екземплярами, знайденими в Гуйянській біоті, багатому на скам'янілості місці в провінції Гуйчжоу. Згідно зі статтею в журналі Papers in Palaeontology, ці тварини жили в ранньому тріасі, приблизно 251 мільйон років тому, в той час, коли морські екосистеми ще відновлювалися після пермсько-тріасового масового вимирання.

Зазначається, що циклідани, до групи яких належить цей вид, залишаються маловивченими. Їхні викопні знахідки мізерні й часто обмежуються окремими панцирами. Вчені заявили, що відсутність збережених кінцівок тривалий час приховувала їхню повну анатомію, що робить кожне нове відкриття особливо значущим.

Скам'янілість з майже повністю збереженим тілом

Нові екземпляри ракоподібних вирізняються рівнем збереження. Окрім овального панцира, вони зберегли крихкі анатомічні особливості, включаючи антеннули, вусики та сім пар грудних сегментів.

Дослідники відзначили, що така збереженість вкрай рідкісна для циклід, де м'які або крихкі структури майже ніколи не скам'янівають. Ці деталі допомагають підтвердити їхню класифікацію в загоні ракоподібних на основі наявності таких кінцівок, як мандибули та максиліпеди.

Голотип має довжину близько 19,8 мм і ширину 14,7 мм, являючи собою компактне, але детальне зображення морфології виду.

Цікаво, що найбільш примітною особливістю Yunnanocyclus fortis є пара міцних мандибул, структура, яка рідко зустрічається в цій групі.

Довжина щелеп становить приблизно 1,7 мм, а ширина - 0,8 мм. Використовуючи мікрорентгенівську флуоресценцію, вчені виявили високі концентрації кальцію та фосфору в щелепах і навколишніх структурах. Як зазначено в дослідженні, це свідчить про те, що щелепи були товстими і сильно мінералізованими.

Дослідники описують щелепи як "сильно овальні", вказуючи на функціональну роль, яка, можливо, полягала в обробці відносно твердого матеріалу, хоча в результатах не вказано конкретну дієту. Група дослідників на чолі з доктором Сяоюань Сунь з Китайського університету геологічних наук, до якої увійшли дослідники з Китаю та США, повідомила:

"Як загадкова і спеціалізована група ракоподібних, вони виникли в місісіпському періоді (359-323 мільйони років тому) і вимерли в пізньому крейдяному маастрихтському періоді (73-66 мільйонів років тому)".

Розширення ареалу виду завдяки новій знахідці

Важливо, що присутність Yunnanocyclus fortis у Китаї розширює відоме поширення ранньотріасових циклід. Раніше виявлені знахідки цього періоду були зосереджені на Мадагаскарі та в деяких частинах Європи. Автори зазначили, що новий вид є найдавнішою знахідкою зі східного регіону Тетису.

"Наше відкриття нового виду з Китаю розширює відоме палеогеографічне поширення ранньотріасових циклід. Ранньотріасові цикліди найбільш широко поширені на Мадагаскарі, в Європі та Китаї. До пізнього тріасу вони були зареєстровані лише в Європі", - додали дослідники.

Команда також проаналізувала морфологічні дані для реконструкції різноманітності циклід у часі. Їхні результати показують, що група досягла свого піку різноманітності в карбоні, за яким послідував поступовий спад. Дослідження показало, що ця закономірність підтверджує модель еволюції "раннього сплеску".

Дані з біоти Гуйяна вказують на те, що складні морські спільноти могли знову з'явитися раніше, ніж вважалося раніше, при цьому цикліди вже були широко поширені в різних регіонах.

