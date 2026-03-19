В Угорщині накинулися на Україну з новими звинуваченнями

В Угорщині звинуватили Україну в атаці на компресорну станцію газопроводу Турецький потік. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто стверджує, що українська сторона нібито здійснила по обʼєкту 22 удари дронами, аби реалізувати "тотальну енергетичну блокаду" Угорщини.

Заяву Сійярто навів речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х. Сійярто каже, що "тепер українці дійсно перетнули всі межі".

Угорський міністр зауважив, що компресорна станція Турецького потоку, яку нібито було атаковано, дуже важлива для постачання природного газу до Угорщини.

"Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання", – каже Сійярто.

В Угорщині вчергове нагадали, що є одним з ключових постачальників газу та електроенергії для України.

"Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини!" – заявив глава угорського МЗС.

Угорщина і Україна

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує виділення кредиту ЄС для України в розмірі 90 млрд євро. Лідери ЄС намагалися переконати його зняти своє вето, але не змогли це зробити. Питання кредиту для України обговорювали протягом 1,5 години.

Поведінка Орбана щодо України вже обурює і Німеччину. Міністр зовнішніх справ ФРГ Йоганн Вадефуль заявив угорському колезі, що політику Будапешта вже "не можна терпіти".

