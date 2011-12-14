Ландіку відмовили привести до суду Кілінкарова і вилучити зі справи відео

Сьогодні в Ленінському районному суді Луганська були допитані слідчі, які проводили слідчі дії у справі депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА.

Як передає кореспондент УНІАН, слідчі були допитані на вимогу адвокатів Р.ЛАНДІКА, які вважають, що на етапі досудового слідства є багато нестиковок.

Зокрема, слідчий О.МАЛАХОВА, яка проводила допит свідків і перегляд із ними відео, не змогла пояснити суду, як неграмотний свідок ОГЛИ, підписуючи свої свідчення, міг написати «з моїх слів записано вірно, мною прочитано».

А слідчий Андрій САВЕЛЬЄВ сьогодні пояснив суду, що виїмку жорсткого диска проводив сам директор ресторану «Баккара» Артем ЦЮНДИК, який раніше, надаючи свідчення суду, заявив, що виїмку диска проводив не він, а «людина з органів».

Правозахисник Анатолій ШАМРІН, коментуючи УНІАН хід судового процесу й, зокрема, сьогоднішні свідчення слідчих, заявив, що все йде до того, що справу, скоріш за все, повернуть на дослідування.

Сьогодні суд також не задовольнив клопотання про вилучення з судової справи відеозаписів із камер спостереження ресторану «Баккара», оскільки «оцінка доказів - це компетенція суду».

Адвокатам було відмовлено в допиті начальника відділу зв`язків із громадськістю УМВС України в Луганській області Тетяни ПОГУКАЙ і народного депутата Спиридона КІЛІНКАРОВА. Суддя мотивувала відмову необгрунтованістю необхідності допиту.

Суд також відмовив у проведенні судово-медичної експертизи Р.ЛАНДІКА, оскільки, виходячи з матеріалів справи і судового слідства, ніхто не заперечує нанесення йому Марією КОРШУНОВОЮ удару графином по голові.

У судове засідання за клопотанням захисту також були доставлені відмовні матеріали в порушенні справи за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень Р.ЛАНДІКУ.

Суд задовольнив клопотання Р.ЛАНДІКА про залучення батька і матері як громадського захисту.

Чергове судове засідання відбудеться 16 грудня об 11.00.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від ПР Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації в розмірі 5 тис. дол.

9 грудня Володимир ЛАНДІК, батько Р.ЛАНДІКА, заявив, що передав цій дівчині 320 тис. грн.