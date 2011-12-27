«Блакитні» держчиновники катаються за кордон удвічі частіше за «помаранчевих»

За останні два роки кількість візитів вищого керівництва України за кордон зросла вдвічі у порівнянні з 2006-2007 роками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН на брифінгу.

За його словами, за останні два роки відбулося 179 візитів за кордон на рівні Президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ України. Також відбулося 116 візитів найвищого рівня в нашу державу.

За 2008-2009 роки відбулося 128 візитів за кордон і 92 – в Україну.

У 2006-2007 роках – відповідно 97 візитів за кордон і 59 візитів в Україну.

«Тобто у нас порівняно з 2006-2007 роками вдвічі за останні роки збільшилася кількість візитів вищого керівництва України за кордон і вдвічі частіше до нас приїжджали іноземні гості», - сказав О.ВОЛОШИН.

Щодо структури візитів він повідомив, що у 2010-2011 роках було 84 візити Президента, 41 візит прем’єр-міністра і 104 – міністра закордонних справ України за кордон. «Це свідчить про те, що глава держави є активним учасником української зовнішньої політики», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він також нагадав, що в 2006-2007 роках Президент був за кордоном 13 разів, а міністр закордонних справ України – 37.