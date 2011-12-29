На кораблях ЧФ у Севастополі встановили ялинки з гірляндами

Палуби кораблів ЧФ Росії в Севастополі прикрасили новорічними ялинками з гірляндами, які видно з боку міста та головних доріг, передає кореспондент РІА "Новости".

Традиційно новорічні ялинки встановлювали в їдальні - найбільшому приміщенні на кораблі. Там же проходили і привітання моряків з Новим Роком і зустріч Діда Мороза.



Як повідомили РІА "Новости" у відділі інформаційного забезпечення ЧФ, встановити новорічні ялинки на верхній палубі - це ініціатива екіпажів дивізіону тральщиків.



"Командування дивізіону прийняло рішення по-особливому зустріти 2012 рік. Тому відразу біля трапа вибрали місце і встановили ялинки, туди ж підвели електроживлення, принесли вогнегасник і поставили вахтового. На кораблях дуже жорсткі вимоги вибухо- і пожежобезпеки, тому біля ялинок розгорнули справжні пости живучості , але матроси не скаржаться, бо вогні ялинок видно з міських маршрутів, і севастопольці звертають увагу на "вбрані" кораблі ", - зазначив співрозмовник агентства.



Офіцер відділу інформаційного забезпечення ЧФ також повідомив, що 29 грудня командувач ЧФ дає новорічний бал у Будинку офіцерів флоту, куди будуть запрошені командири з'єднань і військових частин ЧФ, а також представники командування військово-морських сил України і міської влади.