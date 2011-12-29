60 експертів зазирнули у наше майбутнє

Експерти прогнозують застосування брудних технологій з боку влади на парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, презентовані на прес-конференції.

Головною тенденцією в політичному житті країни в 2012 році експерти назвали боротьбу напередодні та під час парламентських виборів, яка, на їхню думку, проходитиме із застосуванням брудних технологій з боку влади. Крім того, експерти вкотре прогнозують зростання протестних настроїв населення, загострення конфліктів усередині владної команди та подальше згортання демократії.

Серед основних тенденцій економічного життя країни в 2012 році експерти виокремили загострення кризових явищ в економіці, девальвацію гривні та посилення тиску на малий і середній бізнес. Експерти також висловили припущення стосовно посилення залежності України від зовнішньополітичної кон’юнктури, зростання рівня інфляції та подальшого переділу власності.

Украй негативними, на думку експертів, будуть і тенденції в міжнародних відносинах України в 2012 році. Вони, зокрема, зазначили, що наступного року посилиться тиск Росії на Україну, поглибиться міжнародна ізоляція України та погіршаться відносини України з ЄС. При цьому, на переконання експертів, Україна й надалі намагатиметься вести багатовекторну політику.

Опитування було проведене 12-23 грудня. Його метою було з’ясувати думки експертів щодо основних підсумків 2011 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 61 експерта.