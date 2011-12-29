Фракція Кличка відмовилась голосувати за «бюджетик» на 2012 рік

Фракція УДАР Віталія КЛИЧКА у Київраді не голосувала за прийняття бюджету Києва на 2012 рік, оскільки вважає, що він не враховує основні потреби столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови фракції Наталія НОВАК.

«Київрада прийняла не реальний бюджет, а маленький «бюджетик». Він навіть на 900 млн. гривень менший, ніж попередній. Для влади це бюджет політичних піар-акцій, а для киян – виживання. Адже у ньому закладені кошти лише на основні виплати, зарплати, енергоносії, але не передбачені фінанси на розвиток Києва. Цей документ фактично закріплює ту залежність від центру, в якій сьогодні опинилася столиця», - наголосила Н.НОВАК.

Вона також висловила сумнів у реальності бюджетних надходжень та назвала прогнози влади занадто оптимістичними. «Світовий банк прогнозує Україні зростання ВВП на рівні 2,5%, державна влада орієнтується на 3,9% в цілому по країні, а київські чиновники хочуть бачити більше 5%. Їхньому оптимізму можна лише позаздрити», - сказала Н.НОВАК.

Між тим, за її словами, суттєво зменшилось фінансування життєво важливих галузей для Києва. «Якщо минулого року на житлово-комунальне господарство виділялося близько 2 млрд. гривень, то 2012-го передбачено лише 0,5 млрд. Тобто фінансування зрізали у чотири рази. І це при тих величезних проблемах, котрі ми маємо у цій сфері. Схожа ситуація і в транспортній галузі – фінансування зменшилося на 120 млн. гривень», - зазначила Н.НОВАК.

За її словами, чиновники відмовилися від виділення коштів на 20% муніципальні надбавки вчителям, медикам і працівникам культури, натомість влада збільшує фінансування кишенькових комунальних ЗМІ, аби використовувати їхній ресурс на наступних виборах, та виділяє кошти на другорядні речі.

«Наприклад, на відкриття нових фонтанів передбачено 24 млн., а на ремонт аварійних ліфтів по всьому місту дають лише 5 млн. Зате про себе влада не забула – на ремонтні роботи в будівлі КМДА і заміну ліфтів передбачено аж 3,5 млн.», - повідомила Н.НОВАК.

Вона нагадала, що замість 4,5 млрд. гривень центральна влада виділила лише 1 млрд. грн. на розвиток столиці, при цьому Київ і надалі змушений буде віддавати до центрального бюджету 50% з доходів на прибутки фізичних осіб, а це близько 7 млрд. гривень у рік.