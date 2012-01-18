Луценко пояснив небачений «ентузіазм» суду

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що влада дала вказівку прискорити судовий процес над ним, бо боїться рішення Європейського суду з прав людини на його скаргу, яке очікується ближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні через своїх адвокатів в коментарі для журналістів.

«Я пов’язую небачений «ентузіазм» суду над собою саме з переляком замовників мого політичного переслідування», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що замовники його справи повністю розуміють політичний ефект і реакцію Європейського суду.

При цьому екс-міністр додав, що ті, хто підписував матеріали і фабрикував його справу, прекрасно розуміють невідворотність кримінальної відповідальності за скоєне.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що Печерський районний суд Києва отримав завдання прискорити розгляд його справи.

«Схоже, що суд отримав вказівку якомога скоріше закінчити справу. Це виходить з нового щоденного режиму роботи, коли суд проходить без перерви на обід, без задоволення клопотань про надання медичної допомоги. Я без претензій на це, але мені стало очевидним, що справа отримала новий потужний зовнішній імпульс для скорішого її завершення», - сказав він.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва розпочав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне співробітником правоохоронного органу.

Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи і утримання під вартою, а також порушеннями його права на захист.