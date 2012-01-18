Податкова не спростовує інформацію про вилучення медкартки Тимошенко

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО не підтверджує і не спростовує інформації про те, що працівники податкового відомства вилучили матеріали про медичне обстеження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи сьогодні на відповідне запитання журналістів, О.КЛИМЕНКО сказав: «Усі кримінальні справи, за якими велося провадження Державною податковою службою, що проводила слідчі дії, були передані в Службу безпеки України».

Також він порадив із запитаннями стосовно справи Ю.ТИМОШЕНКО звертатися в СБУ: «6 грудня (2011 року - УНІАН) кримінальні справи за цими епізодами (щодо діяльності корпорації ЄЕСУ - УНІАН), які були в провадженні ДПСУ, були об’єднані і передані для розслідування в СБУ. Тому ті дії, які проводяться, проводяться Службою безпеки України. І ці запитання треба ставити СБУ».

Як повідомляв УНІАН, 17 січня перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Державна податкова служба 13 січня вилучила медичні документи Ю.ТИМОШЕНКО з клініки «Медіком».

Він уточнив, що йдеться про амбулаторну картку Ю.ТИМОШЕНКО та інші матеріали, які засвідчують процедури лікування екс-прем`єра впродовж останніх 10 років.

«Погрожуючи виїмками і перевірками фінансового стану установи, інших, як вони вважають, недоліків, які вони можуть знайти, вони змусили лікарів видати медичні документи на Юлію ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. У жовтні СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

На початку листопада Державна податкова служба поновила розслідування в чотирьох кримінальних справах стосовно діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО. Ці справи пізніше були об`єднані в одне провадження.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.