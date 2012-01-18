Ще один свідок став на бік Луценка

Колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, начальник Головного штабу МВС Михайло ВЕРБЕНСЬКИЙ наголошує, що не отримував від Ю.ЛУЦЕНКА жодних незаконних наказів, вказівок чи доручень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ВЕРБЕНСЬКИЙ сказав сьогодні на допиті в якості свідка у Печерському районному суді Києва, який розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами екс-начальника штабу, святкування Дня міліції в національному палаці «Україна» відбувалися ще за радянських часів.

«Святкування Дня міліції в палаці «Україна» - воно проводилось традиційно десятки років і за часів Радянської України, і за часів незалежності, оскільки там зал був найбільше пристосований», - сказав він.

Водночас, М.ВЕРБЕНСЬКИЙ зауважив, що план підготовки до святкування Дня міліції був узгоджений багатьма департаментами МВС і коли надійшов йому на підпис, то жодних зауважень до нього не було. Свідок також зазначив, що, на відміну від інших подібних заходів, планом святкування Дня міліції не передбачалися феєрверки, банкети, фуршети чи інші розважальні заходи.

Крім того, відповідаючи на питання сторони захисту Ю.ЛУЦЕНКА щодо епізоду зарахування водієві екс-міністра Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу роботи до загального стажу роботи в МВС, М.ВЕРБЕНСЬКИЙ повідомив, що така практика існувала також ще за часів УРСР, а що стосується часів Незалежності України, то нормативно такі дії не врегульовані, отже, за його словами, особа зверталася до керівництва МВС з проханням зарахувати їй цивільний стаж, а потім це питання узгоджувалося з Кабінетом міністрів.

Відповідаючи на запитання Ю.ЛУЦЕНКА щодо законності отримання Л.ПРИСТУПЛЮКОМ житла в Києві, свідок сказав, що в МВС ще до призначення Ю.ЛУЦЕНКА міністром існувала така практика - і вона не суперечила закону, - коли особі, яка приймається на службу в центральний апарат МВС і не має житла у столиці, позачергового надається житло.

Разом з тим М.ВЕРБЕНСЬКИЙ запевнив, що жодних наказів, вказівок чи доручень незаконного характеру від Ю.ЛУЦЕНКА не отримував.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Серед іншого Генеральна прокуратура звинувачує екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО обвинувачується в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.