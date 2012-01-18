Ландіку в СІЗО оголосили догану: лаявся і погрожував розправою тюремнику

У слідчому ізоляторі депутату Луганської міської ради Роману ЛАНДІКУ оголосили сувору догану в зв`язку з нецензурною лайкою і погрозами фізичної розправи над заступником начальника установи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області, конфлікт з заступником начальника СІЗО стався 12 січня під час зустрічі з прокурором.

«Р.ЛАНДІК поводився грубо і некоректно. На зауваження першого заступника начальника слідчого ізолятора Р.ЛАНДІК відреагував нецензурною лайкою і погрозами фізичної розправи», - йдеться в повідомленні.

«За фактом грубого порушення порядку, встановленого в місцях попереднього ув’язнення, і невиконання законних вимог адміністрації, на підставі ст. 15 закону «Про попереднє ув’язнення», Роману ЛАНДІКУ було оголошено сувору догану правами начальника Луганського слідчого ізолятора», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що інформація про догану обнародувана у зв`язку з тим, що 16 січня у ряді інтернет-видань з`явилася заява Р.ЛАНДІКА про загрози його життю з боку першого заступника начальника Луганського слідчого ізолятора.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.Коршунову. Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадирували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації в розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

Оголошення вироку в кримінальній справі проти Р.ЛАНДІКА планується на 19 січня.