Черновецький абсолютно здоровий та насолоджується відпусткою

Мер Києва Леонід Черновецький абсолютно здоровий та перебуває у відпустці.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.Особливезаявили в прес-службі мера.

Згідно з заявою Черновецького, почуває він себе добре, а свій відпочинок проводить зовсім не в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше джерела повідомили, що Черновецького вивезли на швидкій з його квартири в Ізраїлі.