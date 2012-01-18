Черновецький абсолютно здоровий та насолоджується відпусткою
21:27, 18 січня 2012Політика
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Заспокоїли у прес-службі
Мер Києва Леонід Черновецький абсолютно здоровий та перебуває у відпустці.
Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.Особливезаявили в прес-службі мера.
Згідно з заявою Черновецького, почуває він себе добре, а свій відпочинок проводить зовсім не в Ізраїлі.
Нагадаємо, раніше джерела повідомили, що Черновецького вивезли на швидкій з його квартири в Ізраїлі.
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