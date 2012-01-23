Кличко наполягає на застереженнях до угоди про об'єднання опозиції

Партія «УДАР Віталія Кличка» приєдналась до Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції із застереженням висувати кандидатів у мажоритарних округах після їх попереднього відбору місцевими виборцями, а не за квотним принципом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії "УДАР Віталія Кличка".

У документі вказано, що 22 січня лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО підписав Угоду про спільні дії об’єднаної опозиції із застереженнями, оскільки в документі Комітету опору диктатурі враховано лише частину засад та критеріїв, які «УДАР» вважає принциповими.

Зокрема, в «УДАРі» наголошують, що партія першою серед опозиційних сил оприлюднила і направила усім опозиційним силам Угоду про співпрацю під час виборів до парламенту і створення демократичної більшості у Верховній Раді наступного скликання. У документі були сформульовані принципи та засади співпраці політичних сил на виборах та після них.

Згодом партія отримала проект угоди від КОДу, який політрада «УДАРу» ретельно вивчила. Саме цей документ із застереженнями підписав 22 січня В.КЛИЧКО під час мітингу на Софійській площі. Необхідність застережень виникла через те, що в документі враховано лише частину позицій, які «УДАР» вважає принциповими.

У заяві партії сказано, що підписавши Угоду, партія «УДАР» не вступає до КОДу, але поділяє критичне ставлення до дій нинішньої влади і, усвідомлюючи необхідність зміни влади, співпрацюватиме з іншими опозиційними партіями під час виборчої кампанії та після виборів. В «УДАРі» наголошують на необхідності відновлення довіри в демократичному таборі і сподіваються, що підписання угоди про взаємодію сприятиме цьому.

«Ми запропонували колегам відмовитися від взаємопоборення, хибної і небезпечної риторики про те, які саме визначені партії та кандидати підуть в наступний парламент від опозиції. Бо чим ця риторика відрізняється від заяв можновладців, які для себе вже визначили, хто має бути у новій ВР? Можна, звичайно, узурпувати владу – і то ненадовго, та не можна приватизувати звання опозиції. Тому будь-які дискусії відносно того, хто є «найопозиційнішим опозиціонером» потрібно негайно припинити», – зауважив В.КЛИЧКО.

Другим застереженням «УДАРу» до Угоди про спільні дії є висунення єдиних кандидатів від опозиції у кожному мажоритарному окрузі не шляхом розподілу квот між партіями, а шляхом попереднього відбору таких кандидатів місцевими виборцями у кожному окрузі.

«Партія виходить з того, що принцип балотування у мажоритарних округах «один округ – один кандидат від об’єднаної опозиції» повинен передбачати попередню оцінку кандидатів від опозиційних сил. Для визначення єдиного кандидата від об’єднаної опозиції в кожному окрузі проводять незалежні дослідження, які визначать рівень підтримки виборцями і рейтинг усіх кандидатів від цих сил. Результати мають бути оприлюднені не пізніше, ніж за півтора місяці до дня голосування. Єдиним кандидатом, якого підтримають усі партії-учасники Угоди, вважається той, хто має найвищу підтримку виборців. Інші кандидати знімають свої кандидатури на користь цього кандидата не пізніше, ніж за місяць до дня голосування», – йдеться в заяві.

«УДАР» добиватиметься врахування зазначених застережень у спільних діях об’єднаної опозиції шляхом переговорів з іншими партіями, які підписали Угоду. «Якщо згоди досягнути не вдасться, «УДАР» вважатиме для себе зобов’язуючими лише ті положення Угоди, які не суперечать висловленим застереженням», - наголошується у заяві.

Разом з тим, підписавши Угоду про спільні дії опозиції, партія «УДАР» готова співпрацювати з усіма опозиційними силами щодо підготовки та погодження кандидатур до складу виборчих комісій, залучення спостерігачів та взаємного непоборення опозиційних партій протягом виборчої кампанії.

«УДАР» також спільно з колегами по опозиції протистоятиме фальсифікаціям та відстоюватиме результати виборів. «А після них демократичні сили повинні створити більшість у новому парламенті – задля повернення України на демократичний шлях розвитку, до європейських стандартів та забезпечення гідного життя кожного громадянина», – йдеться у заяві партії.