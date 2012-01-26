У Кличка пропонують придивитися до Коституційної асамблеї

Партія «УДАР» ухвалила рішення офіційно звернутися до партій «Фронт змін», «Батьківщина» та «Свобода», а також до інших колег по опозиційному табору з ініціативою терміново виробити спільне рішення щодо участі чи неучасті у роботі Конституційної асамблеї. Про це йдеться в заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

«Ми маємо проаналізувати всі плюси і мінуси такої участі в роботі Конституційної асамблеї і ухвалити узгоджене рішення опозиції. Це відповідатиме задекларованим нами цілям про узгодження дій під час виборчої кампанії. Якщо представники опозиції зможуть донести спільну позицію щодо вдосконалення Конституції і реально впливати на робочий процес над текстом Основного Закону - тоді є сенс долучитися до цієї роботи. Якщо ж влада вкотре пропонує опозиції декоративну функцію і збирається через таку присутність легітимізувати фарс, то ми не маємо права освячувати своєю присутністю роботу Асамблеї», – йдеться у заяві партії.

В «УДАРі» також застерігають, що через рішення Асамблеї можуть бути освячені зміни до Конституції, які дозволять обирати Президента у парламенті. «Очевидно, що сьогодні, коли рейтинг партії влади падає, вже розробляються сценарії перенесення виборів Президента в парламент. Опозиція не повинна брати участь в цих сценаріях, спрямованих на узурпацію влади», – вважають в партії «УДАР».

В «УДАРі» наголошують, що напрацювання і пропозиції опозиційних партій мають бути враховані в роботі над новою Конституцією, лише тоді є сенс направити своїх представників до складу Асамблеї. А якщо присутність членів опозиційних партій лише дозволить владі говорити, що цей проект Конституції – спільне і узгоджене рішення влади і опозиції, то в цьому не потрібно брати участі.

«Ми бачили, як начебто спільна робоча група вже писала закон про вибори. Насправді він був написаний на Банковій, і спочатку внесений депутатами від більшості. Потім опозиція домоглася кількох технічних поправок і подала закон від свого імені, але ж головні ризики там залишилися – зокрема, запровадження змішаної виборчої системи. Вже сьогодні ми бачимо підкуп виборців, а на всі зауваження щодо закону чуємо, що це – закон опозиції. Тому не варто повторювати цю помилку і в так званій «спільній роботі» над новою Конституцією. Більше того, до сьогодні начебто діяла конституційна комісія, яку очолює Леонід КРАВЧУК. Якими є результати її діяльності?», – запитують в партії.

«Якщо залучення опозиції до удосконалення Конституції є лише гарним, але порожнім жестом влади, не розрахованим на реальний результат та врахування думки опозиції, то ми маємо спільно відмовитися від участі у цьому фарсі», – йдеться у зверненні партії «УДАР» до колег по демократичному табору.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2012 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Питання формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Даним указом схвалено “підготовлену на основі напрацювань Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї та рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Концепцію формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Відповідно до указу, до 16 квітня 2012 року мають бути подані пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Конституційної асамблеї.

В Концепції зазначається, що “нині необхідність оновлення Конституції України здебільшого сприймається політичними силами та суспільством в Україні”. Також зазначається, що Конституційна асамблея є спеціальним допоміжним органом, головною метою створення та діяльності якого є підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Серед основних завдань Конституційної асамблеї є, зокрема, підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції та його попереднє схвалення; організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Відповідно до указу, Конституційна асамблея створюється у складі 100 осіб із числа громадян України, які “мають відповідну фахову підготовку та досвід роботи у сфері державотворення і правотворення, мають авторитет у суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу Конституційної асамблеї за згодою”, а члени Конституційної асамблеї працюють на громадських засадах.

В Концепції передбачено, що доцільно, щоб не менше половини від її складу становили вчені-конституціоналісти та інші фахівці в галузі права. Крім того, пропозиції щодо третини кандидатур персонального складу Конституційної асамблеї (34 особи), схвалені більшістю голосів від загального складу Науково-експертної групи, вносяться Президентові України. А пропозиції щодо двох третин від персонального складу Конституційної асамблеї (66 осіб) вносяться Президентові України рядом суб’єктів. Зокрема, 14 кандидатур має запропонувати Національна академія наук України.

Крім того, кожна фракція та група в парламенті може запропонувати по одній кандидатурі, а також по одній кандидатурі можуть запропонувати ряд політичних партій, що брали участь в останніх виборах Президента України, місцевих виборах, – у разі, якщо кандидати від цих партій (кандидати, включені до виборчих списків усіх місцевих організацій цих партій) отримали підтримку понад 100 тис. голосів виборців. В Концепції зазначені партії: «Фронт Змін», «Сильна Україна», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Соціалістична партія України, «Єдиний центр» та ряд громадських організацій.