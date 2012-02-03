Експерт: Ініціативу Попова поділитися владою з киянами можна тільки вітати

Ініціативу голови КМДА Олександра Попова поділитися владою з киянами, тобто делегувати їм право приймати рішення з важливих питань на референдумах, «можна тільки вітати» - вважає президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.

У той же час експерт висловив побоювання, що кияни не зможуть прийняти зважене рішення по такому складному питанню, як проект Генплану. На думку Ігоря Жданова, на місцевих референдумах мають вирішуватися питання, «які стосуються абсолютно простих речей. Складними питаннями повинні займатися все таки фахівці», - цитує Жданова Главком.

«Коли на місцевий референдум невеликій громаді виноситься просте практичне питання: будувати школу чи витратити гроші на будівництво мосту, можна бути впевненим в тому, що рішення буде прийнято зважене», - зазначає політолог.

Крім того, політолог відзначив інші складнощі, з якими може зіткнутися місто при проведенні референдуму. За спостереженнями Ігоря Жданова, кияни завжди чітко виявляли прагнення брати участь у важливих для міста рішеннях. Але чи прийдуть вони на референдум - питання. «Коли ви запитаєте народ, всі скажуть: так, ми хочемо, щоб був референдум; хочемо, щоб наша думка враховувалася. Але при цьому вони можуть не прийти на референдум», - говорить політолог.

Як повідомлялося, глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ініціював проведення в столиці місцевого референдуму за проектом нового Генерального плану Києва. За словами глави КМДА, винесення питання на референдум мають передувати громадські слухання і громадське обговорення проекту.

«Прийняти Генеральний план Києва на рівні чиновників, міських депутатів було б неправильно. Адже це саме той документ, який повинні схвалити самі кияни. Щоб попередити злочинні дії окремих представників влади та вберегти майно київської громади на багато років вперед, Генеральний план столиці спочатку потрібно обов'язково обговорити на рівні районів і навіть мікрорайонів і затвердити на загальнокиївському референдумі», - сказав Олександр Попов.

При цьому керівник міста висловив переконання, що такі референдуми мають стати нормою київського самоврядування. «Долю столиці повинні визначати не кабінетні начальники і кілька десятків депутатів - робити це будуть самі кияни», - сказав Олександр Попов.

«Влада киян з декларації перетвориться на реальність. Я буду наполягати на тому, щоб ні одне важливе питання не вирішувалося без участі громади, щоб кияни самі визначали перспективи розвитку міста і приймали всі принципові рішення. Закон наділяє нас правом проводити референдуми. Як глава виконавчої влади Києва, як громадянин я буду робити все, щоб референдуми стали нормою київського самоврядування», - зазначив глава КМДА.