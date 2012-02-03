Чи готові кияни йти на «референдум Попова» (опитування)

Кияни готові брати участь у місцевих референдумах, однак за умови, що питання, які будуть вирішуватися, є важливими для мешканців. Про це свідчать результати вуличного опитування, проведеного фахівцями Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива», які наводить Цензор.net.

Так, 18% опитаних киян зазначили, що готові приймати участь в місцевих референдумах, незалежно від того, які питання будуть на них вирішуватися.

Для 45% киян важливо, яка саме тема або питання будуть винесені на місцевий плебісцит. Саме стільки опитаних жителів міста готові брати участь в прийнятті рішень з питань, які особисто для них будуть важливими.

9% опитаних ні за яких умов не мають наміру брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні. А 28% не визначилися з відповіддю.

Коментуючи результати опитування керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко зазначив, що відсоток киян, готових при тих чи інших умовах брати участь у прийнятті рішень з міським питань можна вважати дуже високим.

«На тлі різко збільшеною апатії суспільства з питань політики, до економічних, господарських питань громадяни проявляють значний інтерес. Ця тенденція характерна для всієї країни. Проте, відсоток киян, які готові брати участь у вирішенні нагальних для міста питань за нинішніми мірками дуже високий. По суті можна припустити, що жителі міста, розчарувавшись у політиках і політиці зосередилися на питаннях особистої зручності, побуту. Це як раз той набір питань, який вписується в рамки місцевих референдумів », - зазначив Євген Черненко.

Керівник інституту акцентував, що опитування не можна вважати репрезентативним, але його результати дають уявлення про настрої киян.

Як повідомлялося, глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ініціював проведення в столиці місцевого референдуму за проектом нового Генерального плану Києва. За словами глави КМДА, винесення питання на референдум мають передувати громадські слухання і громадське обговорення проекту.

«Прийняти Генеральний план Києва на рівні чиновників, міських депутатів було б неправильно. Адже це саме той документ, який повинні схвалити самі кияни. Щоб попередити злочинні дії окремих представників влади та вберегти майно київської громадськості на багато років вперед, Генеральний план столиці спочатку потрібно обов`язково обговорити на рівні районів і навіть мікрорайонів і затвердити на загальнокиївському референдумі », - сказав Олександр Попов.

При цьому керівник міста висловив переконання, що такі референдуми мають стати нормою київського самоврядування. «Долю столиці повинні визначати не кабінетні начальники і кілька десятків депутатів - робити це будуть самі кияни», - сказав Олександр Попов.

«Влада киян з декларації перетвориться на реальність. Я буду наполягати на тому, щоб ні одне важливе питання не вирішувалося без участі громади, щоб кияни самі визначали перспективи розвитку міста і приймали всі принципові рішення. Закон наділяє нас правом проводити референдуми. Як глава виконавчої влади Києва, як громадянин я буду робити все, щоб референдуми стали нормою київського самоврядування », - зазначив глава КМДА.