Європейські експерти схвалюють КПК Януковича

Європейські експерти не схильні вважати, ніби в проекті Кримінально-процесуального кодексу (КПК) Україна є норми, які можуть вплинути на рівність сторін і змагальність процесу. Таку думку вони висловили в ході розширеного засідання Комітету з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та делегацією експертів Ради Європи щодо проекту КПК 20 лютого, повідомляє сайт "Багнет". Зокрема, експерт ЄС Ерік Сванідзе зазначив, що побоювання представників опозиції в українському парламенті на рахунок того, що прокурор в новому КПК стає головним у слідстві, позбавлене підстав, оскільки в кінцевому підсумку «хочемо ми чи ні, саме прокурор вносить справу на розгляд суду , саме прокурор вирішує, чи віддавати справу в суд, саме прокурор відповідає за нього».

Ніяких надмірних повноважень у наданні прокурору права контролювати слідство експерт не вбачає.

У свою чергу голова наукового комітету агентства по основним правам ЄС Джеремі Макбрайт підкреслив, що зауваження, які прозвучали з боку правоохоронних органів України про те, що сторона звинувачення при продовженні строків слідства зобов`язана інформувати не тільки про зібраному фактаж, а й про плани слідства, зазначив, що мова йде не про відкриття інформації, а про те, щоб надати додаткові вагомі підстави для продовження строків слідства.

Також європейські експерти закликають українських законодавців скоротити термін перехідних положень і починати все-таки змінювати кримінально-процесуальне законодавство, тому що «якщо не починати, нічого не зміниться».

Нагадаємо, на засіданні парламенту 9 лютого нардепи прийняли проект «оновленого» КПК в першому читанні, який був поданий Президентом України.