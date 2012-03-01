Кличко зізнався, коли у нього починає боліти серце

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО переконаний у тому, що фракція його політичної сили у новому парламенті як мінімум на третину складатиметься з жінок.

Про це політик повідомив під час дискусійного столу з питань гендерної рівності, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми прагнемо, аби представництво жінок у майбутній фракції було як у розвинених країнах - на менше третини. Сподіваюся, що ми впритул наблизимося до цього показника, - наголосив В.КЛИЧКО. - Сприятиме цьому добровільний квотний принцип участі жінок у політичній діяльності, який від початку зафіксований у програмі нашої партії. Вважаємо, що квоти - це реальний механізм надання жінкам більших можливостей для активної участі у громадсько-політичному житті країни.

За словами В.КЛИЧКА, українське жіноцтво заслуговує на значно більшу пошану, увагу та підтримку, ніж сьогодні отримує. Часто саме на жіночі плечі лягає тягар матеріального забезпечення сім`ї в умовах економічної кризи. На думку політика, жінки у кризових умовах зуміли зберегти українське суспільство від ціннісної руйнації. При цьому жіноцтво і досі відчуває на собі прояви гендерної нерівності – через нижчу у порівнянні з чоловіками заробітну плату, вищий рівень безробіття, менш престижні посади, а також - як наслідок – більш поширене саме серед жінок явище трудової міграції.

Для того, щоб змінити таку ситуацію, необхідно, щоб жінки мали не декларативні, а реальні можливості участі у громадському і політичному житті країни. Досвід розвинених країн свідчить: чим більше жінок у парламенті, в органах влади - тим більше уваги приділяється питанням соціального розвитку, медицини, освіти, здорового способу життя, сказав політик.

За словами В.КЛИЧКА, досвід показує, що жінки-політики більше налаштовані відстоювати інтереси своїх виборців та працювати на благо суспільства. Тому мета політичної партії «УДАР» - досягти достойного представництва жінок на керівних партійних посадах. Як приклад політик навів депутатську фракцію «УДАРу» в Київраді, де 4 з 12 депутатів - жінки. «У центральному апараті партії з семи керівників департаментів троє - жінки, у обласних організаціях статистика теж на користь «слабкої статі». Крім того, ми розпочали процес створення жіночої платформи, яка б допомогла жінкам-партійцям краще захищати свої інтереси», - наголосив В.КЛИЧКО.

Лідер «УДАРу» переконаний - представники демократичного табору сьогодні повинні зробити усе можливе, аби в країні нарешті запрацював принцип гендерної рівності. «Єдина сфера, де, на мою думку, не потрібні рівні можливості жінок та чоловіків - це бокс. Коли я дивлюся жіночий бокс і бачу, як жінки б`ються одна з одною, скажу чесно – у мене починає боліти серце», - додав В.КЛИЧКО.