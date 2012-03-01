Політологи кажуть, що обмеження реклами сигарет ПР не допоможе

Політологи вважають, що набуття чинності закону про обмеження реклами сигарет не принесе користі Партії регіонів перед виборами.

Зокрема, політолог Вадим КАРАСЬОВ у коментарі порталу «Акциз» висловив сумнів, що підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів» під №3778-VI може вплинути на електоральні симпатії.

«Підписання закону можна, звичайно, піднести як турботу про мораль і людське здоров`я, про електорат, оскільки в світі політики всі засоби прийнятні, все заради перемоги, але я не думаю, що цей закон і подача його на підписання принесе користь Партії регіонів перед виборами», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО погоджується з колегою і вважає, що прийняття подібного закону - це просто ще один спосіб влади продемонструвати свою «європейськість», але на рейтинги прийняття закону не вплине. «На рейтинги впливають важливіші економічні показники – зарплати, ціни, соціальні виплати. Прийняття цього закону, безперечно, викличе необхідну соціальну дискусію, але хочеться сподіватися, що вона не буде деформована різними політичними силами», - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Директор аналітичного центру CASE-Україна Дмитро БОЯРЧУК вважає, що заборона реклами ніяк не впливає на кількість курців, а спроба прийняти закон про заборону реклами тютюнових виробів - ні що інше, як додатковий пресинг на бізнес.

Нагадаємо, 24 лютого 2012 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон був прийнятий у цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, котрі давали нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення роботи Верховної Ради України запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні. Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало і Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Утім, недавно на сайті ВР з`явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.