Політологи кажуть, що обмеження реклами сигарет ПР не допоможе
Коментують закон
Політологи вважають, що набуття чинності закону про обмеження реклами сигарет не принесе користі Партії регіонів перед виборами.
Зокрема, політолог Вадим КАРАСЬОВ у коментарі порталу «Акциз» висловив сумнів, що підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів» під №3778-VI може вплинути на електоральні симпатії.
«Підписання закону можна, звичайно, піднести як турботу про мораль і людське здоров`я, про електорат, оскільки в світі політики всі засоби прийнятні, все заради перемоги, але я не думаю, що цей закон і подача його на підписання принесе користь Партії регіонів перед виборами», - сказав В.КАРАСЬОВ.
Політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО погоджується з колегою і вважає, що прийняття подібного закону - це просто ще один спосіб влади продемонструвати свою «європейськість», але на рейтинги прийняття закону не вплине. «На рейтинги впливають важливіші економічні показники – зарплати, ціни, соціальні виплати. Прийняття цього закону, безперечно, викличе необхідну соціальну дискусію, але хочеться сподіватися, що вона не буде деформована різними політичними силами», - зазначив В.ФЕСЕНКО.
Директор аналітичного центру CASE-Україна Дмитро БОЯРЧУК вважає, що заборона реклами ніяк не впливає на кількість курців, а спроба прийняти закон про заборону реклами тютюнових виробів - ні що інше, як додатковий пресинг на бізнес.
Нагадаємо, 24 лютого 2012 голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів".
Цей закон був прийнятий у цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, котрі давали нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення роботи Верховної Ради України запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні. Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало і Головне юридичне управління Верховної Ради України.
Утім, недавно на сайті ВР з`явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.