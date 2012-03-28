У Києві знайшли мертвою журналістку телеканалу СТБ
19:13, 28 березня 2012Політика
6509 0
Сьогодні вдень у Києві в орендованій квартирі знайдено мертвою 30-річну журналістку телеканалу СТБ.
Сьогодні вдень у Києві в орендованій квартирі знайдено мертвою 30-річну журналістку телеканалу СТБ.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, тіло молодої жінки було виявлено у ванній кімнаті.
Як зазначили в главку, видимих тілесних ушкоджень на тілі експертами не виявлено, у квартирі всі речі бували на своїх місцях.
Для встановлення причин смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Водночас у міліції не уточнили прізвище померлої.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter