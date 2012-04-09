Адвокат Іващенка: Знущання такого над людиною я в житті не зустрічав

Адвокат колишнього тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України Валерія Іващенка Борис Нечипоренко називає «повним правовим свавіллям» розгляд кримінальної справи його підзахисного у конвойній кімнаті Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю журналістам після закінчення сьогоднішнього судового засідання у справі В.Іващенка.

«Те, що сьогодні відбулося в Печерському суді, вірніше, навіть не у Печерському суді, а в арештантській кімнаті, – це просто найсправжнісіньке правове свавілля! Я такого ще у своїй практиці не зустрічав!", - сказав Б.Нечипоренко.

При цьому він нагадав, що в Україні були випадки, коли обвинувачених допитували або в слідчому ізоляторі, або в лікарні. «Але щоб суд розглядав справу, таку дужу складну, в арештантській кімнаті, - це просто свавілля», - підкреслив адвокат.

Він пояснив, що конвойна кімната є невеликим приміщенням площею приблизно 15 кв. м. «Судді сиділи за маленьким столом, за маленьким приставним столом сиділи прокурори і адвокати – нас 6 осіб. Жодного руху зайвого зробити було не можна. В.Іващенко лежав на «ношах» і, лежачи, намагався давати якісь пояснення… Знущання такого над людиною я в своєму житті не зустрічав, і думаю, що раніше цього ніколи і не було. Це нонсенс у наших правоохоронних органах, у тому числі і в судах», - сказав Б.Нечипоренко.

Адвокат підкреслив, що у діях його підзахисного немає складу злочину, оскільки він не мав жодного відношення до продажу майна судно-механічного заводу Феодосії, а навпаки зробив все, що від нього залежить, щоб попередити незаконну санацію заводу.

Водночас, як відзначив Б.Нечипоренко, сторона звинувачення «перекручує все на свій лад, вигадуючи якісь абстрактні звинувачення, які не сумісні з нормальною логічною послідовністю», а частковості заявляючи, що Іващенко є підсобником керівника санацією. «Якби було навпаки, то це було б ще якось зрозуміло… Окрім негативних емоцій у мене з цього приводу більше нічого немає», - відзначив Б.Нечипоренко.

При це він назвав неадекватними вимоги прокуратури призначити В.Іващенку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, враховуючи також той факт, що керівнику санацією, за участю якого провадилася реалізація майна ФСМЗ, прокуратура просила призначити менше покарання.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.