Громадськість закликають взяти кінотеатри під контроль

Як повідомили УНІАН у прес-службі «За Україну!», голова партії Вячеслав Кириленко заявив: «У Держкіно чудово знають, що русифікацію українського кінопрокату і знищення українського дубляжу можна здійснити, формально не порушуючи норм. Для цього достатньо брати, наприклад, голлівудські фільми, дубльовані в Росії, зрозуміло, російською мовою, виконувати вимогу щодо їхнього субтитрування українською мовою в Україні, і отримувати прокатне посвідчення».

Зокрема у березні в усіх кінотеатрах України фільм «Примарний вершник-2» (Ghost Rider: Spirit of Vengeance) демонструвався російською мовою.

«Плутані й непрямі відповіді міністра культури на мої питання про загрозу для обов’язкового українського дубляжу переконують як ніколи, що загроза реальна. Тому це питання просто необхідно взяти на контроль громадськості, доки механізми захисту українського дубляжне будуть відновлені», - наголосив В.Кириленко.

«Моніторинг кінотеатрів щодо дублювання фільмів українською мовою перш за все покликаний не озвучувати сумну статистику, а стати контрольним механізмом і не допустити прокату іноземних фільмів, усупереч закону дубльованих російською мовою. Про будь-який прецедент появи російського кінодубляжу в українських кінотеатрах ми будемо повідомляти журналістам та громадськості», зазначають у партії «За Україну!».