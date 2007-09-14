Ющенко розповів Європі ”про ряд прикростей”

Україна і ЄС домовились про активізацію консультацій з проблемних питань візового режиму, які виникають між Україною і окремими країнами Союзу.

Про це на прес-конференції за результатами ХІ Саміту “Україна-ЄС”, який відбувся сьогодні в Києві, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що всі фундаментальні питання візового характеру були сконцентровані сторонами в двосторонній Угоді, яка була підписана 18 червня, і яка чекає на ратифікацію. “І в мене, також як і у прем’єр-міністра Португалії (який презентує на саміті Португальське головування в ЄС - УНІАН), немає сумніву, що Європейський парламент до кінця року, як і український парламент, ратифікує дані угоди і вони будуть задіяні, починаючи з початку 2008 року”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, зауважив він, є “ряд прикростей”, які стосуються поточних візових питань.

“Це чутливі питання, і ми розуміємо, як делікатно треба вести по них перемовини”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

В цьому контексті він продовжив, що “ми, говорячи про цю частину наших відносин, говорили про випадки, про країни, про обставини, у яких український громадянин був поставлений в незручне становище. Про те, що практика віз сьогодні по деяких консульських місіях серйозно затримується, і це нас турбує”.

Відзначивши, що на двосторонньому рівні такими питаннями опікується МЗС, В.ЮЩЕНКО повідомив, що в рамках саміту сторони обмінялися думками з цього приводу. “Ми домовилися про активізацію наших консультацій з тими чи іншими країнами, де допускається така практика”, - сказав він. При цьому Президент додав: “Спільне наше рішення заключається в тому, що ці обставини вивчені, прийняті до уваги, і сторінка перегорнута”.

Стосовно української візової політики по відношенню до нових членів ЄС В.ЮЩЕНКО зазначив: “Безумовно, ми не будемо висловлювати жодних застережень щодо поширення безвізової практики і на нових членів ЄС. Ми просили лише наших колег взяти до уваги, що це питання в Україні проходить внутрішні процедури”.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС у Люксембургу підписали угоди про полегшення візового режиму та реадмісію (повернення нелегальних мігрантів). Обидві угоди мають бути ратифіковані Верховною Радою та Європарламентом.

Відомо, що подекуди громадяни України стикаються із проблемами в оформленні віз до країн ЄС. Так, 3 липня цього року у Києві учасники ансамблю “Діти України” протягом трьох годин танцювали під Посольством Франції на знак протесту проти того, що напередодні їм було відмовлено в оформленні віз до Франції без пояснення причин. Після тригодинного концерту співробітники посольства вирішили оформити документи учасникам ансамблю. Колектив збирався 4 липня вирушити на міжнародний фестиваль до французької Нормандії.

5 липня посол України при ЄС Роман ШПЕК висловив думку, що такі дії окремих консульських установ країн-членів ЄС можуть підірвати ратифікацію угоди про реадмісію.

Європейська комісія вважає, що підписання угод про полегшення візового режиму та реадмісію з Україною слід розглядати в контексті переговорів про підготовку нової посиленої Угоди між сторонами.

Переговори щодо нової посиленої угоди, яка має замінити нині чинну угоду про партнерство та співпрацю, дія якої завершується на початку 2008 року, розпочалися 5 березня 2007 року. Головним положенням нової посиленої угоди має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.