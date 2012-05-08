Луценко просить допитати Кравчука, Тимошенко і Пинзеника
12:24, 08 травня 2012Політика
1470 0
Захист Луценка просить Апеляційний суд допитати Леоніда Кравчука, Юлію Тимошенко та Віктора Пинзеника, а також провести судмедекспертизу щодо стану здоров’я екс-глави МВС.
Дружина Луценка вимагає запитати у тюремників, як вони заразили її чоловіка
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідними клопотаннями сьогодні звернувся до головуючого в судовому процесі з розгляду апеляційної скарги екс-міністра на вирок його адвокат Ігор Балик.
У свою чергу дружина Ю.Луценка Ірина, яка виступає на процесі як громадський захисник, попросила суд «запросити працівників пенітенціарної служби і допросити на предмет ненадання лікування моєму чоловікові».
Крім того, додала І.Луценко, хотілося б почути від працівників медичної частини СІЗО, яким чином «їм вдалося заразити мого чоловіка вірусним гепатитом TTV і приховувати від нього діагноз».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter