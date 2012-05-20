Янукович заявляє, що готовий дати відповідь на звинувачення Європи

Президент України Віктор Янукович стурбований тональністю критичних заяв Європи на адресу України.

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

За словами В.Януковича, щодо останніх заяв, які лунають з країн ЄС, звинувачень у порушеннях прав людини в Україні, то «безумовно, ми готові дати на них відповідь, але коли ця відповідь буде, ми залишаємо це слово за собою». «Треба, як кажуть, трошки розібратися, розставити всі крапки над «і», і тоді, можливо, все стане більш зрозумілим. Тональність та, яка є сьогодні з боку Європи, вона, безумовно, нас хвилює, але ми ведемо цей діалог і ми дивимось, як кажуть, в очі. Нам немає чого ховати чи приховувати», – сказав В.Янукович.

«Ми не змарнували стосунки з жодною європейською країною. Прийде час, і це буде дуже скоро, і все стане на свої місця, я в цьому переконаний. Коли йдеться про демократію, я перш за все розумію, що це політична культура. Це можливість, чи я сказав би мистецтво, керувати своїми емоціями. Поспішати тут ні в якому разі не можна. Повинна бути витримка і терпіння», – заявив він.