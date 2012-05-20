Янукович розповів, як відмовив депутатів лікувати в'язнів за кордоном

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

В.Янукович розповів, що до нього приходила група народних депутатів, які запропонували ухвалити закон про можливість лікувати українських ув’язнених в лікарнях за кордоном. «Я кажу: приймайте, ви – парламент, як я можу вам казати, приймати щось чи не приймати. Приймайте, будь ласка, такий закон», – сказав Президент. «Що буде завтра? – запитує він. – Вони дають самі відповідь. Уявіть собі, що завтра тисячі людей ув’язнених, які мають гроші, почнуть корумпувати медичну галузь, лікарів. Почнеться корупція в цьому питанні. Отримав вирок, отримав дозвіл виїхати на лікування за кордон і з в’язниці поїхав лікуватись. А що буде далі? Тут все, що завгодно може бути. Це неможливо зробити, вони кажуть».