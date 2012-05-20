Янукович відбув до США

На запрошення Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена Президент візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО у форматі країн - контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані на рівні глав держав та урядів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

За словами глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, засідання відбудеться 21 травня 2012 року в рамках Чиказького саміту Північноатлантичного альянсу. Передбачається, що у Чиказькому заході братимуть участь делегації понад 50 країн світу і таких міжнародних організацій як ООН, ОБСЄ, ЄС, РЄ тощо.

У ході засідання планується обговорити модальності партнерства НАТО з Афганістаном у контексті завершення у 2014 році процесу передачі афганському урядові відповідальності за безпеку в країні.

Як зазначив С.Льовочкін, участь у засіданні дозволить викласти позицію України щодо підготовленого Брюсселем Стратегічного плану НАТО для Афганістану, яким визначаються відносини з Афганістаном у перехідний період до 2014 року та після його завершення, окреслити плани щодо подальшої участі української сторони у Міжнародних силах сприяння безпеці.

У рамках Чиказького саміту планується проведення окремих двосторонніх заходів із главами держав та урядів країн-учасниць.