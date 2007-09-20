Експерти вважають заяву ПР ультиматумом Ющенку

Політологи розцінюють заяву Партії регіонів про можливий вихід з виборчого процесу як демарш діям Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили керівник Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ і голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Це зустрічний демарш щодо тих дій, які зараз робить Президент через РНБО, намагаючись узяти під контроль виборчий процес. Партія регіонів навряд чи вийде з виборчого процесу», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Політолог вважає, що стратегічним завданням Партії регіонів є формування більшості в парламенті. «Це останні вибори, на яких Партія регіонів пішла на компроміс з ЮЩЕНКОМ. У разі, якщо Партія регіонів отримує більшість – ніхто ніяких поступок ЮЩЕНКУ робити не буде. Я думаю, що заява коаліції про порушення Президента стане однією з головних претензій майбутньої коаліції у разі, якщо Партія регіонів її створить», - зазначив він.

На його думку, політикою нової коаліції стане політика консервативної стабілізації консервативного реваншу, яка полягатиме в підготовці нової Конституції в парламенті, в ігноруванні ініціатив В.ЮЩЕНКА по створенню Конституційної ради і надалі посиленні повноважень виконавчої влади під Кабмін і розширенні парламентських повноважень, а також підготовка до наступних президентських виборів з розрахунком на перемогу.

«Це політичне попередження ЮЩЕНКА. Якщо вибори будуть зірвані, або вони пройдуть нечесно і недемократично – це буде серйозний удар по міжнародній репутації країни і серйозний удар по репутації керівників країни, насамперед – Президента і прем`єр-міністра», - вважає також В.ФЕСЕНКО.

На його думку, зараз «регіоналів» насамперед хвилює можливе переформатування голосування і результати голосування по окремих округах і виборчих дільницях, де Партія регіонів розраховує на більшість. «Якщо ця стратегія буде задіяна, то вони можуть вийти з виборчого процесу. Але, на мій погляд, Партія регіонів більше лякає, ніж збирається виходити. Вже пізно виходити з гри», - вважає політолог.