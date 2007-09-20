Партія регіонів: неточні списки - це серйозна загроза виборам

Одними з головних загроз для демократичного волевиявлення громадян під час наступних виборів стають неточність складання виборчих списків та проблеми формування і забезпечення діяльності виборчих комісій усіх рівнів.

Про це, як повідомляє прес-служба ПР, сказав на прес-конференції член парламентської фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, „право голосувати є порушеним, якщо точність списку виборців не є гарантованою. Адже Конституція України гарантує вільне волевиявлення, вільне і рівне право обирати всім громадянам України. І якщо через неточність списків виборців це право буде порушене, відповідно, можуть з’явитися підстави як для скасування результатів виборів, так і для спотворення волевиявлення українських громадян”.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО нагадав, що під час минулих парламентських виборів саме з причини неякісних списків виборців не мали змогу проголосувати близько 1 млн. громадян. За його словами, це спостерігалось, насамперед, у регіонах, в яких традиційно підтримують Партію регіонів.

„Як свідчить досвід попередніх виборів, у більшості випадків помилки у списках виборців є результатом автоматичного перекладу прізвищ з російської на українську мову. Також на виборах 2006 року зафіксовані випадки виключення цілих житлових будинків або навіть кварталів зі списку виборців. Мали місце отримання неповних списків виборців – відсутні дані про дати народження виборців. Крім того, було виявлено випадки внесення імені одних і тих самих виборців декілька раз”, - зазначив він.

Він також нагадав, що за даними МВС від 31 серпня 2007 року, було перевірено 890 тис. квартир та виявлено, що 95 тис. осіб не проживають за місцем реєстрації, а 69 тис. із них находяться з різних причин за кордоном.

„Якщо вважати дані МВС репрезентативною вибіркою, то близько 7 млн. українців не проживають за місцем прописки, а 5 млн. із них виїхало за межі України. До речі, ці дані збігаються з висновками Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України”, - зазначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Перевірки також виявили, що у традиційно помаранчевих областях в списках виборців виявилося сотні тисяч „мертвих душ”, зокрема, у Львівській області – 400 тис., у Сумській області – 125 тис.

„На нашу думку, саме це спричинило зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України та перевірок МВС, оскільки об’єктивні дані про зовнішню міграцію в регіонах, що підтримують помаранчеву владу, Президентові та його оточенню не потрібні”, - сказав народний депутат.

„В угоду політичній силі, на яку він опирається, Президент терміново зупинив урядові постанови, що унеможливлювали застосування „віртуальних” виборців у день голосування”, - додав він.

Крім того, за його словами, неналежна якість списків виборців може бути використана суб`єктами виборчого процесу, які не отримали достатньої кількості голосів на деяких виборчих дільницях, з метою оскарження або визнання результатів виборів на даних дільницях недійсними.

Ще однією загрозою для чесних виборів, за словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, можуть стати проблеми, пов’язані з формуванням та функціонуванням виборчих комісій усіх рівнів.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО повідомив, що Партію регіонів турбують проблеми низької кваліфікації членів ДВК і ОВК, які можуть негативно відбитися на роботі комісій. За його словами, ГМ ОПОРА в своєму моніторинговому звіті про проведення виборів у період 22 серпня - 2 вересня встановила, що 30-60% членів ОВК не володіють достатнім досвідом роботи для виконання покладених на них обов`язків.

„Ми просимо організації, що спостерігають за виборами, приділити особливу увагу цим питанням, оскільки це явище може носити масовий характер”, - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Він також повідоми, що „керівництво Партії регіонів підписало „Кодекс поведінки”, що включає найефективніші світові практики проведення чесних виборів. Їм повинен слідувати кожен член Партії регіонів у складі виборчої комісії”.