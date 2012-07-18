Молдова обіцяє не заважати українцям Придністров'я голосувати

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося під час українсько-молдовських переговорів на рівні керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств двох країн у Кишиневі.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, в контексті підготовки до виборів народних депутатів України 28 жовтня у закордонних виборчих дільницях, утворених при Посольстві України в Молдові та Консульстві України в Бельцях, досягнуто принципової домовленості з молдовською стороною щодо забезпечення всебічного сприяння організації волевиявлення громадян України на зазначених дільницях.

За результатами переговорів сторони досягли домовленостей щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян України, які мешкають на території Придністровського регіону Молдови, до закордонних виборчих дільниць, утворених при Посольстві України в Республіці Молдова та Консульстві України в Бельцях, поінформували в МЗС.

Як повідомлялося, у Придністров'ї проживає близько 100 тис. громадян України. За останніми даними українського консульства, близько 90 тис. мають право голосувати, але не мають реальної можливості для цього: оскільки у Придністров'ї немає виборчих дільниць, їм доводиться їхати до Кишинева чи Бєльців.