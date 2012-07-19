Черновецький розповів, що бентежить його душу

Про це він заявив в інтерв`ю газеті “Сегодня” (№158 від 19 липня).

“Я вважаю, що я був успішним мером. Спершу в перший же рік після перемоги на виборах мера я в 5 разів збільшив бюджет Києва. Ці величезні суми приховувалися від киян «минулою» владою, а я витягнув їх із тіні”, - сказав Л.Черновецький.

Крім того, до своїх успіхів він відносить створення в Києві найпотужнішого в Україні колл-центру з миттєвою реакцією на будь-які проблеми киян, ухвалення найважливіших рішень у Київраді і КМДА виключно після обговорення їх у прямому ефірі з усіма киянами, встановлення соціальних надбавок більш ніж півмільйону киян.

“І лише нещадна економічна криза 2008-2009 рр. змусила мене припинити цю допомогу. Ця допомога стосувалася не лише «улюблених бабусь Черновецького», як прийнято іронізувати в пресі: надбавки з міського бюджету платилися і лікарям, і вчителям”, - зазначив Л.Черновецький.

Також одним із успіхів своєї діяльності екс-мер вважає масштабні будівництва найважливіших інфраструктурних об`єктів столиці: метро на Теремки, розв`язки на Московській площі, Гаванський міст.

“На жаль, мені не вдалося особисто здати в користування киянам ці проекти - відсутність підтримки на рівні держави й криза 2008 року змусили мене їх припинити. Але я пишаюся тим, що починав ці проекти, і за мого мерства, хоч і новим керівництвом КМДА, їх вдалося відкрити. З іншого боку, Центр серця, станція метро «Червоний Хутір», школи, дитячі садки й безліч інших об`єктів – це те, що мені пощастило і побудувати, і відкрити”, - сказав Л.Черновецький.

При цьому головною своєю помилкою, “наслідки якої я переживаю в душі й досі ”, Л.Черновецький вважає зайву політизованість своєї поведінки на посаді мера і недооцінку наслідків своєї самостійності.

“Зростання моєї популярності серед киян і неординарність моїх рішень, спрямованих на покращення життя тих із них, хто потребував мого піклування в першу чергу (а це люди, дохід яких на місяць становив 100-200 доларів), призвели до колапсу влади в Києві. Будь-які мої рішення з найважливіших питань життєдіяльності міста масово стали скасовуватися або указами Президента, або постановами Кабміну, судами, які ініціювали політики, або грубо перекручуватися в ЗМІ”, - зазначив Л.Черновецький.

“Помилок і прорахунків було багато, і корупція, звичайно, була, як і у всій країні. Ні більше й не менше, просто масштаби Києва з іншими регіонами країни незрівнянні. Але особисто я не придбав ні в Києві, ні в Україні жодного сантиметра землі й не приватизував жодного підприємства. Хоча згідно із законом міг це робити. І гроші для такої приватизації у мене були абсолютно легальні, оскільки я продав у 2008 році одну з найбільших фінансових груп Європи «Правекс-банк», що належав мені, за 750 млн доларів. Але оскільки правила приватизації, що встановилися в країні, я вважав і вважаю несправедливими, не рівними для всіх, я не хотів брати участь у цих процесах”, - підкреслив Л.Черновецький.