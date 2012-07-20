Експерт: "джинса" була і раніше, але ніколи її не було так багато

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

«Коли ми бачимо політичну рекламу, то ми бачимо, що дуже значна її частина, за нашими оцінками, близько 50%, сьогодні відбувається взагалі у нелегальний спосіб шляхом джинсування, замовлення матеріалів, які виглядають як редакційні матеріали, як новини, як інформаційні матеріали», - сказала вона.

За словами експерта, «перетікання» політичної реклами в «джинсу» призводить до ситуації, коли суспільство, крім того, що не може отримати інформацію про те, хто і скільки за це платить, ще і вводиться в оману, оскільки це інформування виглядає як об'єктивне, а насправді це є піар-матеріали.

В.Сюмар зазначила, що з цією проблемою експерти масово зіткнулися саме в ході цієї виборчої кампанії. «В останні роки «джинса» була, її було багато, але не так багато, як ми зараз фіксуємо»,- сказала вона.

За словами В.Сюмар, те, що відбувається зараз, назвати політичною рекламою не можна, оскільки політична реклама і агітація починається з початком виборчої кампанії і відбувається жорстко у відповідності до закону. В.Сюмар, зокрема, наголосила, що закон передбачає, що телерадіокомпанії мають заявити про граничні ціни напередодні виборчої кампанії, які не мають перевищуватися. Крім того, за політичну рекламу політичні партії мають сплачувати зі своїх виборчих фондів, а на сьогодні вони не сформовані, оскільки виборча кампанія не почалася.

«По суті, сьогодні ми бачимо рекламу брендів, і найприкріше, що ми абсолютно не спроможні проконтролювати, за які кошти ці бренди рекламуються, хоча йдеться про політику, яка має бути соціально відповідальною», - зазначила В.Сюмар.