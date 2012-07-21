В ЄС занепокоєні маніпулюванням з Конституцією України

Про це вони як Президент Європейської комісії та Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки заявили в інтерв’ю Центру Разумкова.

"У багатьох країнах-членах ЄС також стурбовані управлінням українською економікою, у т. ч. діловим та інвестиційним кліматом. Ці проблеми слід розглянути не лише для зміцнення довіри, але й для прогнозу зони вільної торгівлі", - сказали Ж.Баррозу та К.Ештон.

За їхніми словами, Євросоюз також хоче бачити зрушення у спільній роботі над всебічною конституційною реформою.

"Рішення Конституційного Суду від вересня 2010 року викликало серйозні питання. Україні потрібна Конституція, яка відбиватиме якнайширший консенсус усіх політичних груп, від уряду до опозиції, і яка витримає перевірку часом. Конституції потрібні, щоб забезпечити довгострокову передбачуваність, запровадивши довгострокові базові правила політичного життя, зрозумілі для політиків, виконавчої влади, судів і громадськості. Їх не можна використовувати в тактичних політичних цілях", - наголосили очільники ЄС.