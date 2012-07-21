Януковича висунули делегатом з'їзду

Донецька обласна конференція Партії регіонів висунула Президента України, почесного лідера Партії регіонів Віктора Януковича і прем`єр-міністра, голову Партії регіонів Миколу Азарова делегатами XIV партійного з`їзду, який відбудеться 30 липня у Києві.

Як повідомляє прес-служба партії, також серед делегатів - секретар РНБО Андрій Клюєв, віце-прем`єр - міністр інфраструктури, керівник Донецької обласної організації Партії регіонів Борис Колесніков. Як повідомляє прес-служба партії, також серед делегатів - секретар РНБО Андрій Клюєв, віце-прем`єр - міністр інфраструктури, керівник Донецької обласної організації Партії регіонів Борис Колесніков. Загалом делегатами від Донецької області стали 128 осіб, серед яких близько 40 народних депутатів. Також у складі представників донецької делегації, яка візьме участь у роботі з`їзду, міські голови, керівники промисловості, Герої України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter