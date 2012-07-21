Януковича висунули делегатом з'їзду
17:53, 21 липня 2012Політика
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Донецька обласна конференція Партії регіонів висунула Президента України, почесного лідера Партії регіонів Віктора Януковича і прем`єр-міністра, голову Партії регіонів Миколу Азарова делегатами XIV партійного з`їзду, який відбудеться 30 липня у Києві.
|Азаров теж представлятиме Донецьку область
Загалом делегатами від Донецької області стали 128 осіб, серед яких близько 40 народних депутатів.
Також у складі представників донецької делегації, яка візьме участь у роботі з`їзду, міські голови, керівники промисловості, Герої України.
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