КВУ: Партія регіонів публічно заявила, що застосує адмінресурс

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму прес-релізі Донецька обласна організація ВОО «Комітет виборців України» нагадала, що 21 липня 2012 р. на конференції Донецької облорганізації Партії регіонів заступник голови облорганізації ПР, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький основну увагу приділив результатам роботи місцевих органів влади, а не діяльності партійних організацій.

При цьому А.Шишацький наголосив, що «Партія регіонів - це партія влади і вони тотожні».

За результатами конференції було прийнято рішення про основні напрями діяльності парторганізацій в умовах виборчої кампанії. Пункт 2.5 цього рішення містить таке визначення: «Забезпечити взаємодію місцевих органів влади, кандидатів-мажоритарників, партійних організацій щодо вирішення соціально-економічних проблем у містах і районах Донецької області». Повноваженнями з виконання цього пункту наділяються голови партійних організацій і голови виборчих штабів.

У зв'язку з цим громадські спостерігачі ДОО ВОО «Комітет виборців України», які діють у рамках кампанії Громадської мережі «ОПОРА», висловлюють стурбованість декларованими завданнями Донецької облорганізації Партії регіонів, оскільки в них фактично йдеться про плани застосування адміністративного ресурсу на виборах народних депутатів України.

У своєму прес-релізі громадські організації дають докладне пояснення тому, що викликає у них стурбованість і наскільки прийняті партійною конференцією рішення тут не узгоджуються з чинним в Україні законодавством.

Так, закон України «Про вибори народних депутатів України» не наділяє кандидатів у народні депутати України жодними правами і обов'язками щодо спільного вирішення з місцевими органами влади соціально-економічних проблем. Навпаки, виборче законодавство спрямоване на запобігання втручанню органів влади різних рівнів у передвиборну кампанію.

Зокрема, ст. 4. Закону України «Про політичні партії в Україні» зазначає, що органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовцям заборонено виділяти у своєму ставленні певні політичні партії або надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

Крім того, законодавство про державну службу і службу в місцевих органах влади забороняє чиновникам виявляти при здійсненні своїх повноважень політичні переваги. Держслужбовці повинні утримуватися від демонстрації власних політичних поглядів і свого ставлення до політичних сил, партій, блоків, не допускати їх впливу на виконання службових обов'язків. При прийомі на державну службу кожна людина знайомиться із змістом цих правил, про що робиться запис в її особистій справі.

Таким чином, рішення конференції Донецької облорганізації Партії регіонів про «забезпечення взаємодії місцевих органів влади, кандидатів-мажоритарників і партійних організацій щодо вирішенням соціально-економічних проблем міст і районів Донецької області» виходить за рамки законодавства про політичні партії, вибори народних депутатів України і державну службу, наголошують у донецькому КВУ.

Також громадські діячі зазначають, що в разі практичного застосування задекларованого Партією регіонів підходу, державні і комунальні ресурси спрямовуватимуться на передвиборну кампанію однієї політичної сили, що нівелює принцип рівних можливостей для всіх суб'єктів виборчого процесу.

Тому ототожнення діяльності місцевих органів влади і кандидатів у народні депутати України вводить в оману виборців, оскільки їм буде надзвичайно складно розмежувати поточну діяльність чиновників і передвиборні зусилля політичних представників, переконані в Комітеті виборців України.

На думку громадських спостерігачів, заяви про вирішення кандидатом-мажоритарником соціально-економічних проблем місцевих громад не підтверджені жодними положеннями чинного законодавства, тому є проявом недобросовісної агітації.