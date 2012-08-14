У СНД кажуть, що з середини вересня РФ не зможе розв'язувати торгові війни з Україною

У середині вересня угода про Зону вільної торгівлі СНД набере чинності.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор економічного департаменту Виконавчого комітету СНД Андрій Кушніренко.

«Новий договір про Зону вільної торгівлі стане реальністю у середині вересня. За правилами, договір стає об'єктом міжнародного права через 30 днів після того, як Виконком одержить третє повідомлення про ратифікацію. Якщо президент України підписав цей закон 8 серпня, то у середині серпня ми одержимо повідомлення, і почнеться відлік 30 днів», - сказав А.Кушніренко.

Говорячи про причини підписання нової угоди про ЗВТ Співдружності, він зазначив, що угода від 1994 року, до якої були внесені зміни в 1999 році, нині не відповідає на ті питання, задля яких воно готувалося.

За його словами, ця угода застаріла. Також між 11 державами Співдружності діє близько 120 двосторонніх угод, поки що діє документ про ЗВТ в рамках СНД від 1994 року, застосовуються норми ГАТТ/СОТ між державами Співдружності, які вже вступили до СОТ.

«Тобто три набори нормативних документів, що, врешті, змусило всіх подумати, а не чи пора написати нову угоду, яка відповідала б на всі питання взаємної торгівлі в одному документі. Адже ситуація, коли на одне питання існує відразу три відповіді, дає змогу кожній із сторін у разі торгових воєн і конфліктів апелювати до різних документів, що не дає змоги знайти вихід з таких становищ», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, всі країни-підписанти одержать однакові вигоди.

«Ми відходимо від трьох пакетів нормативних документів до одного», - сказав він і додав, що, крім того, в новому договорі дано відповіді на питання, які у всіх попередніх документах залишалися за дужками. Наприклад, деякі країни СНД обнулювали мита на торгівлю, але стягуються з імпорту цих країн податки, що відрізняються від тих, які стягуються з національних виробників, що фактично еквівалентно митам. У новому договорі зафіксовано, що цього відбуватися не повинно.

Після набуття чинності Договором про Зону вільної торгівлі в рамках СНД Росія не зможе розв'язувати торгові війни з Україною.

«У Договорі ЗВТ зафіксовано норму про незастосування санітарних і фітосанітарних норм для регулювання торгівлі. Вони можуть застосовуватися тільки для охорони здоров'я людей», - сказав А.Кушніренко і підкреслив, що, зрештою, від цього виграють всі, хто торгує.

За його словами, ця норма - один із найважливіших моментів цієї угоди.

«Чи то в особі пана Оніщенка, чи то у вигляді диференційованих податків виникають торгові спори. До цього моменту можна було сперечатися досить довго, і довести все до рівня двох президентів. Після чого наступала пауза – питання або вирішувався, або починалася його ув'язка з якимись іншими темами двосторонніх відносин. Спори тривали роками. Від цього страждали виробники», - пояснив А.Кушніренко.

Він зазначив, що в новому документі записано, що якщо виникає торговий спір, і він не знаходить швидкого розв’язання, то сторони можуть звернутися до наднаціональної комісії незалежних експертів з різних країн СНД. Це дуже схоже на механізм СОТ, додав він.

«На їх розгляд виноситься спір, і вони вже вирішують, зокрема, прав чи не прав пан Оніщенко із сирами. Рішення цієї комісії в певному значенні обов'язкові для виконання», - підкреслив А.Кушніренко.

При цьому він зазначив, що, якщо цього не відбувається, тобто одна сторона рішень комісії не виконує, то скривджена сторона отримує легітимне право на санкції у відповідь проти опонентів. Пройшовши через цю процедуру, яка займає не більше року, позов має бути задоволений. Якщо цього не відбувається, можна вводити заходи у відповідь на суму завданого збитку, сказав А.Кушніренко.

Водночас він повідомив, що після набуття Договором чинності, тобто з середини вересня, Виконком запрошуватиме країни, щоб вони направили своїх кандидатів, з яких буде створено відповідний реєстр.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНГ набуває чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікована документ, надасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.