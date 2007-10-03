Янукович поговорить з Ющенком та вилетить слідом за Бойком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ провести попередні переговори в Москві у зв`язку із заявою РАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Треба порадитися з Президентом і, найімовірніше, я теж поїду працювати над цим питанням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що уряд має намір докласти зусиль для збереження ціни на газ для України на існуючому рівні, а також «зберегти відносини з нашим партнером в цих питаннях».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» надіслав своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми щодо постачання газу в Україну. Заборгованість української сторони за постачання газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українські власті якнайшвидше врегулювати проблему боргу української сторони.