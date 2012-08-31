Представниця від партії «Молодь до влади» пішла з ОВК через похилий вік

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні комісії заявив заступник голови комісії Артем Гриценко.

За його словами, В.Лашко, висунута партією "Молодь до ВЛАДИ", заявила, що заяву написала і не працюватиме.

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Раніше В.Лашко заявляла журналістам, що вона вже в похилому віці, не вміє користуватися комп'ютерною технікою і не зможе виконувати роль секретаря комісії.

«Ми їй телефонуємо, щоб дізнатися відповідь на заяву. Вона "скидала" спочатку дзвінки, потім телефон відключила. Наш член комісії сходив до неї додому. Він бачив, що вона вдома, але вона йому не відчинила двері", - сказав А.Гриценко.

Він також повідомив: "Що стосується голови комісії (подав заяву про складення повноважень за станом здоров'я - УНІАН), то його заява написана 29 вересня і ЦВК її зареєстрував. З Києва йому прийшла телеграма, що він не голова. Коли нам призначать нового голову поки що невідомо. Думаю, найближчим часом ЦВК призначить нам нових керівників і членів комісії".

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Також сьогодні на засіданні окружної комісії новим заступником голови комісії оголосили, висунутого Ліберальним парією України, Артема Гриценка, якого ЦВК призначила замість Наталії Ошмаріної.

Всього до складу ОВК №146 входить 18 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, голова окружної виборчої комісії №146, 80-річний представник Християнсько-демократичної партії України, Євген Габелков склав із себе повноваження за станом здоров'я. До призначення нового голови вести засідання буде заступник голови комісії. На час подачі заяви Є.Габелковим, заступником була представник Ліберальної партії України Наталія Ошмаріна.

Секретар кременчуцької міськради Василь Івко висловив побоювання, що головою ОВК може стати один з 4-х іногородніх членів комісії. "У комісії 3 жителі Криму, один — з Києва і одна з Полтави. Вони відмовляються працювати в ОВК в Кременчуці. Якщо рулетка випаде на них, то знову доведеться звертатися в ЦВК», - сказали в мерії.