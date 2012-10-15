Стець відповів Литвину, що не потребує піару, як деякі

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Голова комітету нагадав В.Литвину про те, що, відповідно до регламенту Верховної Ради України, лист апарату парламенту про позбавлення журналістів акредитації може розглядатися виключно на засіданні профільного комітету, і для цього його потрібно внести до порядку денного. За процедурою, нагадав він, голова комітету має запросити на розгляд цього питання всіх, кого воно стосується, в даному випадку С.Лещенка та М.Найєма. «Відповідно, коли запрошували С.Лещенка і М.Найема, їм мали повідомити про причину, яке питання розглядається, і чому вони запрошені. А далі згідно з законом «Про публічну інформацію» я мав би показати їм документ (вперше лист було опубліковано в «Українській правді» - УНІАН)», - нагадав Ю.Стець.

Він також вважає цілком природною свою реакцію на цей лист, коли вже після його публікації, до нього звернулись за коментарем щодо його змісту. Він і зараз вважає нонсенсом звернення апарату Верховної Ради України до даного комітету щодо недопущення журналістів висвітлювати роботу парламенту. Ю.Стець переконаний, що В.Литвин мав би зайняти таку саму позицію.

Ю.Стець зауважив, що йому сьогодні піар не потрібен, оскільки він на відміну від багатьох інших народних депутатів не балотується до Верховної Ради по мажоритарному округу. «Володимир Михайлович вирішив, що всі як і він ідуть по мажоритарці, тому, всім – як і йому – потрібен піар. Так от, я не йду по мажоритарному округу, і відповідно мені піар не потрібен», - зауважив голова комітету.

«Є нормальна робота, а є думки про вибори», - підсумував Ю.Стець.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня у коментарі УНІАН голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Ю.Стець назвав нонсенсом звернення апарату Верховної Ради до даного комітету щодо вирішення питання про позбавлення журналістів “Української правди” С.Лещенка та М.Найєма акредитації у ВР.

За інформацією «Української правди», на виконання доручення керівника апарату Верховної Ради прес-служба розглянула лист коменданта охорони “щодо інциденту, що стався 2 жовтня - під час проведення пленарних засідань парламенту представники 3MI, акредитованих при Верховній Раді України, - Лещенко С.А. та Найєм М. розмістили плакат у ложі преси на балконі сесійної зали”.

Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступив проти позбавлення журналістів акредитації, але не схвально поставився до розвішування ними плакатів в сесійній залі Верховної Ради.