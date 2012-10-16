Київ знову «бореться» з кіосками

У столиці стартувала масштабна робота із демонтажу малих архітектурних форм, які встановлені та діють поза межами правового поля. Для цього у міськадміністрації створено відповідний штаб, проаналізовано ситуацію щодо кількості та локалізації незаконних споруд, сформовано графік черговості демонтажу.





Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що 1 вересня закінчився термін сплати пайової участі власниками тимчасових споруд відповідно до рішення Київради.

І у столиці розпочинається новий активний етап боротьби із незаконними кіосками.

Сьогодні, 16 жовтня, у Деснянському районі, поблизу житлового будинку на просп. В.Маяковського, 62-А, було знесено кілька МАФів, власники яких не мали дозвільної документації на їхнє встановлення та не сплатили пайового внеску до міського бюджету. Крім того, на діяльність цих споруд скаржилися мешканці прилеглих будинків. Наприклад, два кіоски розміщено на зеленій зоні, при цьому, за словами киян, під час встановлення МАФів було видалено восьмирічне дерево, яке мешканці висадили власноруч. Ще три кіоски через відсутність відповідних дозволів відвантажено на штрафні майданчики КП «Київблагоустрій» для тимчасового зберігання. Власники одного об’єкту, що викликав найбільш негативний резонанс серед киян, – тут майже впритул до будинку було влаштовано кафе-бар та реалізовувалися алкогольні напої – зобов’язалися демонтувати його самостійно.

«Ми запропонували підприємцям перейти на цивілізований, законний рівень роботи у місті: оформити необхідну дозвільну документацію, заключити договори на сплату пайового внеску, на вивезення сміття. І ті власники, що підписали необхідні угоди, і їхні кіоски, розміщені у належних місцях: не перешкоджають виходу з метро, не стоять поблизу шкіл та дитсадків, продовжують працювати. Таких тимчасових споруд, що увійшли у правове поле роботи, сьогодні нараховується більше 5 тисяч. А кіоски, на які не оформлено необхідних документів, розташовані у заборонених місцях, на діяльність яких скаржаться кияни, будуть демонтовані», – сказав перший заступник голова КМДА Олександр Мазурчак.

За його словами, завдяки переведенню діяльності МАФів у правове поле, міський бюджет отримав близько 50 млн. гривень у вигляді пайових внесків. Міська влада і надалі співпрацюватиме з малим і середнім бізнесом, проте до порушників ставитиметься жорсткіше.

Як повідомив начальник Головного управління контролю за благоустроєм Сергій Садовой, за результатами перевірки наявності дозвільної документації у власників тимчасових споруд з’ясувалося, що близько 4,5 тисяч МАФів не мають необхідної документації та підлягають демонтажу.

Щоденно Головне профільне управління та КП «Київблагоустрій» здійснюють відповідні роботи. Лише з початку закінчення термінів видачі дозволів вже демонтовано близько 500 кіосків.

Загалом з початку року демонтовано більш як 2000 незаконно розміщених тимчасових споруд, зазначили в КМДА.